Nasa objavila osupljive fotografije Zemlje v mesečini

Osupljiv pogled na z lučmi obsijano Indijo. (Foto: NASA)

Vesoljska agencija Nasa je objavila nočne posnetke Zemlje, ki ponujajo najbolj natančen vzorec poseljenosti našega planeta do zdaj.



Nočni satelitski posnetki Zemlje so vedno razvnemali človekovo domišljijo in poskrbeli, da so bili znanstveniki v zadnjih 25 letih precej zaposleni. Najnovejše fotografije lepo prikazujejo, kako je človek "oblikoval" planet po svoji podobi in "razsvetlil" temo. Podobni posnetki obidejo svet približno vsako desetletje in ustvarijo podlago za številna kulturna dela ter ekonomske, znanstvene in okoljske projekte.

A kaj bi se zgodilo, če bi lahko posnetke nočnih luči uzrli vsako leto, vsak mesec ali celo vsak dan? Ekipa raziskovalcev pod vodstvom Nasinega strokovnjaka Miguela Romana bo poskušala to ugotoviti še letos.

Ameriški strokovnjaki so nočne posnetke uporabili za opazovanje učinkov vojne na porabo eletrične energije. (Foto: NASA)

Od leta 2011, ko je Nasa v sodelovanju s Finci v orbito poslala satelit, so Romain in njegovi sodelavci analizirali podatke o nočnih lučeh in razvijali opremo ter algoritme, da bi luči na fotografijah videli jasneje in tako dobili o njih čim več podatkov. Sedaj so tik pred prebojem, da bi lahko vsak dan zagotovili jasne, visokoločljivostne nočne posnetke našega planeta.

V teh dneh so objavili nov sestavljen zemljevid Zemlje, kakršna je videti ponoči. Nasa je z različnih vidikov preučila svetlobo na posnetkih. Glavni izziv pri tem so jim predstavljale lunine mene, ki nenehno spreminjajo količino svetlobo, ki jo "pošiljajo" na Zemljo. Tudi sezonske vegetacije, oblaki, sneg in led ter celo emisije, ki jih spuščamo v atmosfero, spremenijo pogled na svetlobo z različnih delov sveta.

"Zahvaljujoč posnetkom lahko sedaj preiskujemo pojave, ki povzročajo motnje v električnih omrežjih, na primer nevihte in potrese," je povedal Roman. "Opazujemo lahko ciklične spremembe, ki jih povzroča človek s svojimi aktivnostmi, kot na primer sezonskimi migracijami, urbanizacijo, ekonomskimi vplivi na okolje. Dejstvo, da lahko opazujemo nočna srca mest, je resnično navdihujoče."

Satelit je med drugim zaznal izpade električne energije zaradi hurikana Matthew, ki je septembra lani pustošil na severovzhodu Karibov in jugovzhodu ZDA. Nasa bo fotografije in podatke predala v uporabo meteorologom in zaposlenim v mestnih upravah, nočni posnetki bodo na primer uporabni pri opazovanju prepovedanega ribolova ter spremljanju debeline ledu. Raziskovalci v Portoriku nameravajo informacije uporabiti pri prizadevanjih za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti v državi in tako pomagati zaščititi deževni pragozd ter obalne predele, ki ščitijo njihov krhek ekosistem.

Ekipa ameriških znanstvenikov je nočne posnetke že uporabila za opazovanje učinkov vojne na porabo električne energije, pa tudi na gibanje razseljenih oseb v razdejani Siriji.