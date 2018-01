Operaterji povišali količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU

V skladu z evropsko uredbo, ki je lani odpravila dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini, so operaterji z letom 2018 svojim uporabnikom povečali količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU. To jim nalaga današnje znižanje medoperaterske cene prenosa podatkov, nova zvišanja količin bodo sledila tudi v prihodnjih letih.

Od lanskega 15. junija operaterji ne smejo več zaračunavati stroškov gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in brskanje po spletu potnikom znotraj EU. To pomeni, da za te storitve uporabljajo enake cenike ne glede na to, kje so opravljene - v Sloveniji ali katerih od članic EU.

Nova zvišanja količine prenosa podatkov bodo sledila tudi v prihodnjih letih. (Foto: iStock)

Glede prenosa podatkov v tujini uredba sicer operaterjem dovoljuje, da uporabnikom po domačih cenah ponudijo le določen del zakupljenih količin, na preostanek pa jim smejo zaračunati pribitek. Gre za t.i. načelo poštene uporabe, ko lahko poraba prenosa podatkov nad določeno količino stane največ 7,70 evra na gigabajt plus davek na dodano vrednost, torej blizu devet evrov.

Ta strošek, ki si ga operaterji zaračunavajo med seboj, se v skladu z evropsko uredbo z današnjim dnem znižuje na šest evrov na gigabajt prenesenih podatkov. To pa pomeni, da morajo uporabniki za gostovanje v tujem omrežju dobiti večji obseg podatkov kot doslej.

Do leta 2020 se mora medoperaterska cena znižati na 2,50 evra, torej bodo nova zvišanja količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU sledila tudi še v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.

Cena se je znižala vsem operaterjem, vendar pa se količine prenosa podatkov niso povečale v vseh naročniških paketih. Nekateri so namreč že doslej vključevali večjo količino prenosa podatkov v tujem omrežju od minimalno zahtevane. O spremembah je moral vsak operater svoje uporabnike obvestiti.