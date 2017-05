Pametna ura za slepe navdušila svet

Eric Kim je v času študija na fakulteti v Washingtonu spoznal, kaj pomeni slepota. Predavanja je namreč obiskoval v družbi slepega sošolca, ki zaradi izgube vida pri študiju ni mogel izkoristiti vseh prednosti, ki jih ponujajo nove tehnologije. Jezen, ker sošolec ni imel enakih možnosti za izobraževanje, je sklenil, da bo svojo energijo usmeril v iskanje rešitve.

Kljub težavam s financiranjem in manjkom raziskav na tem področju ter njegovega tehničnega znanja se ni vdal. Želja po izdelavi inovativnega produkta, ki bi koristil slabovidnim, ga je gnala dalje. Tri leta kasneje je njegovo podjetje The Dot javnosti ponosno predstavilo pametno ročno uro za slepe in slabovidne.

“Moramo se truditi, da bi bile stvari, ki jih uporabljamo vsi, dostopne tudi osebam s posebnimi potrebami,” je lansko leto na svečani predstavitvi zbrane nagovoril pevec Stevie Wonder. Ura je po predstavitvi pobrala tudi prvo nagrado za oblikovanje, sledil pa je velik uspeh, ki je Kima izstrelil na Forbesovo lestvico najbogatejših mladih inovatorjev.

Dot Braille Smartwatch, kot so poimenovali lično napravo, ima značilnosti sodobnih pametnih ročnih ur, vključno z navigacijo. Razlikuje pa se po tem, da ima na sprednjem delu namesto ekrana edinstveno ploščico, na kateri se vsa sporočila uporabniku izpisujejo v tako imenovani Braillovi pisavi.

Uporabnik lahko s tipanjem prebere vse informacije, ki ga pač v danem trenutku zanimajo. Kot so pojasnili v podjetju, ploščico sestavljajo štiri celice iz šestih majhnih premičnih delov, tako da je dolžina besedil omejena oziroma lahko naprava sporoča zgolj krajše tekste. Poleg tega ima pametna ura ob strani tudi tri gumbe, s katerimi uporabnik bodisi sprejema telefonske klice, pošilja odgovore ali pa jih uporabi kot kontrolno enoto za morebitno drugo povezano napravo preko Bluetootha.

Na trg so poslali že več kot 100.000 tovrstnih pametnih ur, cena pa se giblje okoli 300 evrov. Kot so še sporočili, sicer pospešeno razvijajo že nove ideje in napovedujejo pravo revolucijo sodobnih naprav, ki bodo namenjene slepim, slabovidnim in tudi ostalim osebam s posebnimi potrebami.