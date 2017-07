Pipistrel organizira ustvarjalni maraton. Nagrada za najboljše je zelo vabljiva

V okviru mednarodnega evropskega projekta MAHEPA te dni v Ajdovščini poteka tridnevni Hackathon - ustvarjalni maraton. S projektom želi ajdovska družba Pipistrel spodbuditi študente, da raziščejo in predlagajo inovativne rešitve pri načrtovanju novih letal s hibridno-električnimi pogoni. Najboljšim med njimi obljublja tudi nagrado.

Ivo Boscarol. (Foto: POP TV)

Med prijavljenimi študenti iz 11 držav je bilo izbranih zgolj 20 najboljših študentov s področja letalstva, inženirstva in oblikovanja, v ožji izbor so prišli tudi nekateri slovenski kandidati, so sporočili iz Pipistrela.

Študenti raziskujejo številne teme, od tega, kako naj bi izgledala pilotska kabina hibridno-električnega letala, kakšna bi morala biti učinkovitost oblike letala, do tega, kako doseči, da bo novo inovativno letalo sprejeto s strani pilotov in potnikov kot varno, udobno in zanimivo za potovanja.

Skupina študentov, ki bo po presoji interne komisije predlagala najboljšo rešitev, bo kot nagrado prejela plačano trimesečno pripravništvo pri Pipistrelu v Ajdovščini.

Hackathon je vrsta dogodka, ki združuje kreativne posameznike v večdnevnem intenzivnem sodelovanju. Značilnost dogodka je, da ves čas trajanja poteka nepretrgoma kot maraton, celo ponoči. Hackathoni imajo ponavadi točno določeno nalogo oziroma cilj, ki ga udeleženci poskušajo doseči, razviti določeno programsko opremo, uporaben izdelek, design, kreativno rešitev ali podobno.

Projekt MAHEPA je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa EU Obzorje 2020. Vodi ga Pipistrel, pri projektu pa sodelujejo še Univerza v Mariboru, Compact Dynamics, DLR, Univerza v Ulm, H2Fly, Politecnico di Milano in TU Delft.

Cilji projekta sledijo evropskim okoljskim zahtevam v prometu, ki narekujejo 70-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Ključni rezultat projekta MAHEPA bo nov, modularni hibridno-električni pogonski sklop za letala, ki bo deloval na alternativna goriva ali vodik in bo imel potencial za uporabo na večjih letalih.