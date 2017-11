Podpisan, blagoslovljen in dostavljen: papež Frančišek bo Lamborghinija podaril v dobrodelne namene

Papež Frančišek je v sredo v dar prejel belo-rumeni Lamborghini. A odločil se je, da ostane pri svojem Fordu focusu in jeklenega lepotca, ki za vožnjo po ozkih in z ležečimi policaji prepredenih vatikanskih ulicah tako ali tako ni primeren, podari v dobrodelne namene.

Barva avtomobila ni bila izbrana po naključju, gre namreč za barvi vatikanske zastave, poroča Independent.

Športni huracan, ki je vreden več kot 200.000 dolarjev (okrog 180.000 evrov), bo avkcijska hiša Sotheby prodala na dražbi, izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene, in sicer za obnovo hiš kristjanov v Iraku, ki so jim pripadniki Islamske države uničili bivališča. Nekaj denarja bodo namenili tudi za žrtve trgovine z ljudmi in prisilne prostitucije ter dvema italijanskima organizacijama, ki zagotavljata zdravniško pomoč za prebivalce osrednje Afrike.

Višina zneska bo zagotovo zrasla v nebo, saj je papež avto blagoslovil in se nanj tudi lastnoročno podpisal.

Jekleni rumeno-beli lepotec ni prav primeren za ozke vatikanske ulice. (Foto: AP)

Harley-Davidson in motoristična jakna s papeževim podpisom

Papež Frančišek, znan po svoji skromnosti, kljub temu, da je podaril belo-rumeno štirikolesno "pošast", ne bo hodil peš. Po ozkih vatikanskih ulicah se namreč najraje prevaža s preprostim modrim Fordom focusom.

Blagoslov Svetega očeta bo zagotovo poskrbel, da bo avtomobil postal prodajna uspešnica. Ko so mu namreč leta 2013 podarili motor Harley-Davidson, vreden sicer okrog 13.000 dolarjev (11.000 evrov), so ga nato na dražbi v Parizu prodali za rekordnih 327.000 dolarjev (278.000 evrov), poroča The Telegraph. Dejstvo, da se je papež lastnoročno podpisal na tank za gorivo, je seveda precej pripomoglo k višini zneska.

Tudi usnjena jakna s papeževim podpisom je dosegla izjemen znesek, prodali so jo za 77.000 dolarjev (65.500 evrov).

Izkupiček od prodaje je šel tedaj za hostel na železniški postaji v Rimu, v katerem pomagajo brezdomcem. Družba Harley-Davidson je motor papežu podarila ob praznovanju 110. obletnice te motoristične znamke.