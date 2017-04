'Posebna cena,' 'Samo danes.' 'Samo še dve sobi.' Verjamete?

Možnost spletne rezervacije je sicer močno olajšala načrtovanje potovanj, po drugi strani pa skriva tudi veliko pasti. (Foto: Thinkstock)

Potrošniki vse pogosteje rezervirajo hotele in lete prek spleta, a pri tem so pogosto tarča zavajanja. Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov so zato pod drobnogled vzeli 352 spletišč za primerjavo cen in rezervacijo potovanj, ugotovitve pa so zaskrbljujoče. Na kar 235 spletnih straneh – to sta dve tretjini – podatki o cenah niso bili zanesljivi. "V nekaterih primerih se je cena spremenila v poznejši fazi postopka rezervacije, ko so se prišteli dodatni elementi cene, s čimer potrošnik ni bil jasno seznanjen. V drugih primerih oglaševana cena ni ustrezala nobeni razpoložljivi storitvi," so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.



Ključne ugotovitve



Boste dejansko plačali toliko, kot pričakujete?

V tretjini primerov prvotno prikazana cena ni enaka končni.



Gre za ponudbo ali le vabo?

V petini primerov "posebne cene", ki so jih oglaševali, dejansko niso bile na razpolago.



Samo vi ne razumete ali se ne da razumeti?

Skoraj v tretjini primerov skupna cena ni bila jasna, oziroma ni bil jasen njen izračun.



Zadnja poceni soba v hotelu ali preprosto zadnja cena po promocijski ceni na določenem spletišču?

V četrtini primerov spletišča niso pojasnila, da se izjave o bližnjem izteku ponudbe (npr. "le še 2 mesti", "samo danes") nanašajo le na njihovo spletišče.





"Internet potrošnikom zagotavlja obilo informacij za pripravo, primerjavo in rezervacijo potovanj. Če pa so ocene na primerjalnih spletiščih pristranske oziroma če cene niso pregledne, potem ta spletišča potrošnike zavajajo. Ta podjetja so prav tako kot potovalne agencije dolžna spoštovati evropska pravila za varstvo potrošnikov. Organi za varstvo potrošnikov bodo zdaj od teh spletišč zahtevali, da odpravijo nepravilnosti. Potrošniki morajo biti na spletu deležni enake stopnje varstva kot pri rezervaciji v poslovalnici," je komentirala evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova.



235 spletnih strani, kjer so odkrili nepravilnosti, bodo zdaj pozvali, naj njih odpravijo. Če tega ne bodo storila, lahko nacionalni organi začnejo upravne in pravne postopke, in sicer neposredno ali pa prek nacionalnih sodišč, odvisno od nacionalne zakonodaje, ki se uporablja.