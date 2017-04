Pozabite na fotoaparat! Vaš telefon lahko posname več kot odlično fotografijo!

Telefon Huawei P10 s fotografijo, ki je ključen atribut telefona, izpostavlja obraz Nine Pušlar, ki je s snemanjem v Londonu poslala del televizijskega oglasa, kar je za Slovenijo velik dosežek. Osrednja točka je človeški obraz in dejstvo, da ima vsak svojo zgodbo. Video je kompilacija hitrih posnetkov različnih ljudi , z različnimi scenariji življenja, poklici in prizori upodabljajo edinstvenost med nami.

V zadnjih letih je Huawei v Sloveniji dosegel neverjetne rezultate. V lanskem letu je prodal v Sloveniji kar 60.000 aparatov letošnji cilji so dvakrat višji. »Huawei je v Sloveniji trdno usidran na drugem mestu, kar se odraža s skoraj 20 odstotnim tržnim deležem,« je povedal Jackie Zhao, regionalni direktor Huawei Devices.

Novi telefon Huawei 10 Plus uporabljata tudi najbolj prepoznavni slovenski fotograf žensk, Aleš Bravničar, in adrenalinski navdušenec Uroš Podlogar. S Huawei telefoni snema in na njih montira tudi eden najbolj priljubljenih slovenskih vlogerjev Ciril Komotar. Zadovoljni uporabniki znamke Huawei so tudi glasbenik Zlatko ter modni navdušenki Ajda Sitar in Lorella Flego. Osupljive popotniške fotografije, ki jih na svojih poteh posnameta Katja in Mic, ustvarjalca bloga Povsod je lepo, so prav tako narejene s telefoni Huawei. Za vse navdušene nad kulinariko pa je Urška Fartelj posnela številne fotografije hrane, ki so več kot odlične in sedaj navdušujejo vse, ki sledijo njenemu blogu 220 stopinj poševno.

V ospredju vrhunskega aparata je KAMERA

Vsako minuto je posnetih več kot 3 milijone fotografij po celem svetu in skoraj 90 odstotkov jih nastane s pametnim telefonom. Zato se Huawei osredotoča na fotografijo , si prizadeva za popolnost in nadaljuje sodelovanje z vodilnim proizvajalcem fotoaparatov – Leico. Gradi na neverjetnem uspehu modelov Mate 9 in P9, z novim paradnim konjem P10 pa je Huawei predstavil najnovejšo dvojno kamero, izdelano v sodelovanju z Leico. Dvojna kamera Leica 2.0 je prva, ki ima natančno tehnologijo 3D prepoznavanja obrazov, ki podrobno zaznava fotografiran obraz in poudari vsak njegov detajl.

Huawei P10 uporabnikom omogočaz naravno izostritvijo osebe in zameglitvijo ozadja v Leicinem stilu. Skupaj s Huaweijevo-Leicinim algoritmom globine polja so fotografije še ostrejše, imajo bolj jasne robove in žive barve v vsakem posnetku, medtem ko je ozadje še vedno zamegljeno. Učinek je na voljo v obeh načinih fotografiranja – RGB in monokromatskem. Posebnost fotografije je, da lahko tudi po tem, ko je fotografija že posneta, spreminjate osrednji fokus (funkcija re-focus).

Serija P se predstavi v novih barvnih kombinacijah

Težko pričakovan naslednik v seriji P je kombinacija čudovite strojne opreme in najnovejših napredkov na področju programske opreme. Še več – novi pametni telefon se predstavlja v dih jemajočih barvnih kombinacijah ter z novo dvojno kamero Leica različice 2.0, ki ponuja vrhunski portretni način in novo prednjo Leica kamero, ki omogoča neverjetne selfije. Skupaj s Huawei P10, so predstavili tudi drugo generacijo pametne ure Huawei Watch 2 in Porsche Design Huawei Smartwatch. Ta športna ura s 4G/LTE povezljivostjo združuje inovativne tehnologije z avtentično spretnostjo izdelave ter se ponaša z atletskim, stilskim in lahkim oblikovanjem.

»Želimo navdihniti ljudi, da oživijo svet s pomočjo čudovitih fotografij. Naša izjemna nova naprava v seriji P s prebojem na področju dvojne kamere, ki smo jo zasnovali skupaj s podjetjem Leica, proslavlja umetnika v vsakemu izmed nas, saj nam daje moč, da zajemamo izkušnje, ki oblikujejo naša življenja,« je na predstavitvi povedal Richard Yu, direktor Huawei Consumer Business Group. »Na podlagi neverjetnega uspeha Huawei P9 in P9 Plus smo zasnovali Huawei P10 z izjemnimi in inovativnimi novimi napredki, ki uporabnikom prinašajo izkušnjo močne naprave.«

Kamera, barve, procesor in baterija

Huawei P10 je prikaz Huaweijeve stalne predanosti h postavljanju novih standardov na področju zmogljivosti in navdihovanju kreativnega izražanja. Glavni atributi novega telefona so:

za Huawei P10 ter Leica dvojna kamera 2.0 Pro Edition za Huawei P10 Plus, ki se ponaša z artističnim načinom za portrete z natančno 3D prepoznavo obraza, dinamično osvetljitvijo, obogatenimi portreti, naravnim bokeh učinkom in Huaweijevim hibridnim zomom ter prvo prednjo Leica kamero z novim, večjim senzorjem ter večjo zaslonko za osupljive selfije;

trendovske barve in oblikovanje ter t.i. Hyper Diamond-cut obdelavo ter barvne variante, ki so nastale v medindustrijskem sodelovanju s Pantonom;

procesor Kirin 960, Huawei Ultra Memory in novi uporabniški vmesnik EMUI 5.1 z vodilnim 4×4 LTE MIMO sistemom anten ter 2×2 Wi-Fi MIMO sistemom anten za neprekosljivo zmogljivost.

Cene in razpoložljivost

Telefoni P10, P10 Plus in P10 Lite so na voljo v modri, zlati, črni in beli barvi. P10 in P10 Plus sta na voljo pri vseh operaterjih, prav tako pa tudi v prosti prodaji, cena v prosti prodaji je 630€, cena za P10 Plus je 830€. Z vezavo bodo cene teh vrhunskih aparatov še bolj dostopne. P10 je na voljo s 4 GB delovnega pomnilnika in 64 GB prostora za shranjevanje z enojno ali dvojno SIM režo; P10 Plus pa s 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB prostora za shranjevanje z dvojno SIM režo.

Naročnik oglasa je Huawei Slovenija.