Otvoritev nove Apple Premium Reseller trgovine v Europarku Maribor z neverjetno ponudbo na dan otvoritve

Ljubitelji napredne tehnologije, za vas se pripravljajo popusti in ugodnosti, ki jih ne smete zamuditi. Trajali bodo le en dan in sicer ob slavnostni otvoritvi prenovljene trgovine iSTYLE, ki bo potekala konec meseca. Trgovino si lahko od blizu prvič ogledate v četrtek, 23. marca, čisto novo lokacijo je dobila v priljubljenem mariborskem nakupovalnem centru Europark. Slavje se začne v dopoldanskem času, veselje ob odprtju pa nadaljujemo tekom celega dneva. Ne zamudite dogajanja in popustov, ta dan bo kot nalašč, da si privoščite kavo s prijatelji ali družino v Europarku. Mimogrede pa ne pozabite obiskati še najsodobnejše Apple trgovine na štajerskem koncu. Atraktivna preobleka iSTYLE trgovine in izbrane ugodnosti vas bodo prepričale, da je otvoritveni dan prava izbira za nakup izdelkov, ki jih prav vsi želimo imeti doma ali v službi.

Ne zamudite, posebna ponudba cen čaka le na dan otvoritve nove trgovine iSTYLE Maribor. Se vidmo 23. marca!



Če potrebujete novega prenosnega prijatelja (seveda govorimo o računalniku, brez katerega danes ne gre), vam priporočamo nakup MacBook Air. V počastitev velikega dogodka, spremembe lokacije in prenove trgovine iStyle, vas na ta poseben dan čaka le za neverjetnih 799€. Lahek in zmogljiv prenosnik je ljubezen na prvi klik. Z Macom je priročno delati zahtevne stvari, tiste vsakdanje pa se pretvorijo v zabavno ustvarjanje.

Si želite navdahniti svoj poslovni vsakdan? Za vas smo pripravili posebej ugodno ceno za MacBook Pro Retina. Zdaj ga v svoje delovno okolje odnesete le za 1.199€. Zagotovo vam bo pomagal pri vseh večjih projektih in obenem z videzom navdušil zahtevne sogovornike, ki od vas pričakujejo predstavitve projektov z vključitvijo tehnologije. Ne pozabite: četudi še nikoli niste delali z operacijskim sistemom iOS, boste znanje osvojili neverjetno hitro. Za vse, ki boste potrebovali dodatne nasvete ali želeli še izboljšati svoje znanje z naprednimi orodji, so mesečno na voljo brezplačne iStyle delavnice. Veliko znanja pa lahko osvojite tudi z rednim spremljanjem brezplačne tehnološke revije iMagazin, ki jo dnevno ureja ekipa slovenskih strokovnjakov, ki so vsi po vrsti zaposleni v naprednem podjetju iStyle Slovenija. Dnevno sledite vsem trendom doma in po svetu, odkrivajte namige za boljše in kvalitetnejše seznanjanje z operacijskim sistemom in obenem sledite novim dodatkom in aplikacijam za vaše “gadgete”, kot jih imenujemo ljubkovalno.

In ker se dandanes svet zares vrti okoli telefona in po vseh statistikah dnevno na njem preživimo več kot 5 ur svojega časa, si zaslužite nov iPhone. Model 5s dobite na dan otvoritve za 269€. Dobra novica je ta, da še nikoli ni bilo toliko modnih dodatkov za tvoj telefon, ki jih lahko prilagajaš svojemu dnevnemu modnemu izgledu. Vsi dodatki bodo na ta dan po posebnih cenah.

Če te z zgornjimi ponudbami nismo prepričali, imamo zate še en velik popust, ki ga ne smeš zamuditi. Kar 12 % ugodneje boš izbiral med prav vsemi računalniki! Pa naj še kdo reče, da se v Mariboru nič ne dogaja. Seveda se in prav iSTYLE Slovenija bo poskrbel, da boste imeli kmalu vse tehnološke trende in naprave na voljo v prenovljeni trgovini, ne pozabi - 23. marca ugodneje. Zaslužimo si imeti tehnološki svet na dosegu roke.

Naročnik oglasa je Powercom Adria d.o.o.y