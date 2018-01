FOTO: Vzameš in odkorakaš iz trgovine. Ne, ne gre za krajo, pač pa visokotehnološko 'revolucijo' nakupovanja

Za vstop v tehnološko napreden supermarket, ki so ga odprli v Seattlu, potrebuje kupec zgolj svoj pametni telefon in aplikacijo Amazon go. Ob vhodu kodo v aplikaciji skenira, nato pa se odpravi med police, nabere izdelke, jih takoj pospravi v svojo torbo in odide iz trgovine. Senzorji namreč zaznajo vse izdelke, ki jih je vzel s seboj, jih zaračunajo in s pomočjo aplikacije bremenijo kupčevo kreditno kartico. Torej, v trgovini ni nobene interakcije z zaposlenimi, razen v primeru, ko je treba zaradi zakonske zahteve preveriti osebni dokument pri nakupu alkohola.

Kako sistem deluje?

Na policah z izdelki so senzorji, občutljivi na težo, kamere pa s pomočjo kod in oznak na izdelkih zaznajo, za kateri izdelek gre. Ko stranka določen izdelek vzame, se ta avtomatsko zabeleži v njegovo virtualno košarico v aplikaciji. Če si premisli in izdelek vrne na polico, se ta izbriše tudi iz košarice. Na izhodu pa kupci prejmejo elektronski račun s seznamom kupljenih izdelkov.

Sistem deluje tudi, če uporabnik telefon ugasne, z enim računom pa lahko nakupuje več ljudi. Kako zanesljiv in varen je sistem, na Amazon Go še ne komentirajo. Je pa sistem tako občutljiv, da je skoraj nemogoče izdelek na skrivaj vzeti oziroma ga ukrasti, ne da bi to zaznali senzorji in kamere.

Bodo klasične trgovine postopoma izginile in bomo vse več nakupovali po spletu? Trgovci pravijo, da ne. Trgovine so namreč tudi kraj, kjer se ljudje srečujejo in si lahko izdelek pobliže ogledajo.

Pred trgovino 'brez vrst' – dolga vrsta

Čeprav Amazon novo trgovino oglašuje kot trgovino brez vrst, pa to v ponedeljek, ko so jo odprli za širšo javnost, ni držalo. Ljudje so namreč pred vrati stali že pred 7. uro, ko so odprli vrata prvega tovrstnega supermarketa na svetu.

Tisti, ki so med prvimi poskusili nov način nakupovanja, so bili navdušeni. Eden od kupcev Nick Frantsevich je izkušnjo označil kot zabavno in nenavadno, saj se je počutil, kot da krade. "Vzel sem tole in odkorakal ven," je dejal.

Susan Huntington, ki je z družino iz radovednosti prišla na odprtje trgovine, pa je dejala, da so cene nekoliko previsoke. "Zame so previsoke, da bi vsak dan nakupovala tukaj, vendar vidim, da je to lahko zelo privlačno za mlajšo generacijo," je dejala.

Brez težav ni šlo

Trgovino so poskusno odprli že decembra 2016, a so doslej v njej lahko nakupovali le zaposleni na Amazonu. Vodstvo spletnega giganta je pričakovalo, da bodo supermarket za širšo javnost odprli že prej, a so morali odpraviti številne "porodne" težave. Sistem je med drugim imel težave s prepoznavanjem kupcev, ki so imeli podobno telesno zgradbo. Prav tako se je zataknilo, če so izdelke vračali na napačna mesta na policah. "Ta tehnologija ni obstajala – zelo je prispevala k napredku računalniškega prepoznavanja in strojnega učenja," je dejala Gianna Puerini, vodja Amazon Go.

Amazon za zdaj ne izdaja načrtov o tem, ali namerava odpreti še več trgovin po sistemu "Samo odkorakaj ven". Je pa supermarket brez dolgih čakalnih vrst pred blagajnami zagotovo prednost za kupce, zato je že pred meseci glavni finančni direktor na Amazonu Brian Olsavsky namignil, da lahko v naslednjih mesecih in letih pričakujemo še več njihovih trgovin.