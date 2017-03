Prvi laboratorij v Evropi, v katerem bodo keramiko obdelovali pri sobni temperaturi

Inštitut Jožef Štefan že drugo leto podeljuje sredstva svojim najboljšim mlajšim raziskovalcem na začetku njihove kariere. Tokrat so prepričali trije doktorji znanosti, in sicer Hana Uršič, Mojca Otoničar in Marko Vrabelj. Po ameriškem in japonskem vzoru bodo postavili prvi laboratorij v Evropi, kjer bodo keramiko, ki se sicer peče pri okoli 1000 stopinjah Celzija, obdelovali pri sobni temperaturi.