Roboti kmalu v pomoč ljudem z avtizmom, demenco

Strokovnjaki razvijajo novo generacijo robotov, ki se bo sposobna naučiti človeških spretnosti in bo z ljudmi komunicirala tudi na socialen način. Nekaj takih robotov so predstavili na sejmu robotike v Edinburghu, tam so inženirji pokazali, da bodo inteligentni humanoidni roboti v prihodnosti pomagali ljudem pregnati osamljenost.

Eden izmed humanoidnih robotov, poimenovali so ga Pepper (poper), zna na primer objeti, zaplesati in dati "petko". Razvili so ga za pomoč strankam v trgovinah, tam pozdravlja kupce in jih usmerja, kamor želijo iti. Nad njim in njegovimi spretnostmi so se pred časom navdušili že Japonci.

"Poprov" oče z univerze v Edingburghu verjame, da bodo roboti v prihodnosti koristni tudi v zdravstvenem sistemu, pomagali bodo starejšim posameznikom, ki so osamljeni in v izolaciji in jih spodbudili, da se igrajo z njimi ali jih spomnili, da morajo vzeti zdravilo.

Robota so predstavili na evropskem sejmu robotike v Edinburghu, kjer se je zbralo okoli 800 inženirjev robotike iz vseh držav Evropske unije, da bi pokazali, kakšne novitete se obetajo v tej panogi.

Profesor David Lane je za Sky News povedal: "Roboti bodo v veliko pomoč v predelovalni industriji, nevarnih panogah in zdravstvu. Ogromno panog bo, v katerih bodo delali kot pomočniki ljudem."

Roboti bodo v veliko pomoč v predelovalni industriji, nevarnejših panogah in zdravstvenem sistemu. (Foto: AP)

Drugi robot, poimenovali so ga Icub, vidi, posluša in je zasnovan tako, da se s posnemanjem uči človeških spretnosti. Snovalci razmišljajo, da bi bil lahko v veliko pomoč ljudem z avtizmom in demenco. Katrin Lohan, ki ga je razvila, je dejala: "Robot se skozi svoj obstoj na nek način spreminja. Prilagaja se okolju, premika se, govori in postaja vedno bolj podoben človeku. Radi bi ustvarili robota, ki bi posnemal človekovo interakcijo. Ljudje si želimo, da bi nas roboti razumeli, poslušali, upoštevali in ubogali naša navodila, želimo si, da bi jih naučil vsega, tako kot učimo naše otroke."