Roboti že zdaj spreminjajo življenja 

Roboti že dodobra spreminjajo naša življenja. Industrija, medicina, gospodinjstvo - to so le nekatera izmed področij, kjer so roboti del vsakdana. Toda, to je šele začetek, pravijo strokovnjaki. Dobivali bodo bolj človeške oblike, postali družabni, do leta 2030 bi na podlagi samostojnega učenja lahko postali celo pametnejši od ljudi.