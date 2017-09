Rusija in ZDA v skupno izgradnjo vesoljske postaje v Lunini orbiti 

Janez reče prijatelju Franciju: "Žena mi je rekla, naj grem kupit eko oziroma bio rože!"

"Si jih našel?"

"Ko sem prišel na trg in rekel vrtnarju, da kupujem rože za ženo in ga vprašal, če so slučajno škropljene s kakšnim strupenim škropivom, mi je rekel: Ne, to boste morali pa kar sami storiti!"