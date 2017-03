Ruska vesoljska agencija išče nove kozmonavte, da bodo poleteli na Luno

Trenutno ljudi do ISS vozijo le z ruskimi sojuzi. (Foto: AP)

Ruska vesoljska agencija išče šest do osem kozmonavtov za upravljanje nove generacije vesoljskih plovil, ki bodo postali ''prvi Rusi na poti do Lune''. Medtem ko ameriški kolegi ciljajo Mars, se ruski šestdeset let po vojni za osvojitev vesolja znova usmerjajo proti Zemljinemu naravnemu satelitu.

Rusija si že leta želi obnoviti velike uspehe sovjetske ere in tako so zdaj uradno objavili načrte o pristanku na Luni leta 2031. Moskva je v preteklih letih večkrat razlagala o ambicioznih načrtih vesoljskega raziskovanja, a to je prvič, da so objavili konkretno letnico za lunarno misijo.

Pri pozivu je direktor programa za človeško posadko Sergej Krikaljov dejal, da ne bo diskriminacije na podlagi spola ali barve kože. Prijave bodo sprejemali štiri mesece. Namestnik direktorja Roscosmosa Aleksander Ivanov je dejal, da bodo rekruti pilotirali novo generacijo transportnega polovila Federacija in ''nadaljevali lunarni program''. Kapsula Federacija je oblikovana, da lahko v njej poletijo štiri osebe. Prva testna izstrelitev s človeško posadko je načrtovana za leto 2023 z novega kozmodroma Vostočnij na vzhodu države.

In kakšni so kriteriji za prijavo? Potencialni kozmonavti morajo biti mlajši od 35 let, veliki med 1.50 in 1.90, tehtati pa ne smejo več kot 90 kilogramov. Potrebno je znanje računalništva, vsaj enega tujega jezika, v žepu pa je treba imeti tudi diplomo iz inženirstva ali pilotski izpit in/ali izkušnje s pilotiranjem ali v vesoljski industriji. Seveda morajo biti v dobri fizični pripravljenosti, opraviti pa morajo tudi psihološke in zdravstvene teste. Zadnje javno rekrutiranje kozmonavtov je bilo leta 2012, ekipo sicer izbirajo tudi med vojaškimi piloti in drugimi osebami, zaposlenimi v vesoljski industriji.

Rusija ima trenutno 30 kozmonavtov, 14 od teh še ni potovalo v vesolje. Najstarejši kozmonavt je 58-letni Gennadij Padalka, ki nosi svetovni rekord v času, preživetem v vesolju. Najmlajši kozmonavt je 31-letni Ivan Vagner.

Tekma za vesolje

Rusija oziroma takratna Sovjetska zveza je zmagala v vesoljski tekmi, ko je leta 1961 prva poslala človeka (Jurija Gagarina) v Zemljino orbito, a nato je izgubila bitko za ''osvojitev'' Lune, ko sta ob koncu 60. let na Luni pristala Neil Armstrong in Buzz Aldrin.

Sovjetska zveza je imela dva lunarna programa, ki sta se zaključila v začetku 70 let prejšnjega stoletja po uspehu Apolla 11. ZDA so za programa vedela, a javnosti so ju Rusi priznali šele leta 1990. V postsovjetski eri so Rusi sodelovali z drugimi državami na vesoljski postaji Mir in nato na zdajšnji mednarodni vesoljski postajo (ISS). Rusi so zdaj trenutno edini z usposobljenim plovilom za prevoz ljudi do ISS. Sovjetska zveza, ZDA in Kitajska so edine države, ki so s svojimi plovili v vesolje poslale človeško posadko. Indija je leta 2010 napovedala, da želi na Luno ljudi poslati do leta 2020, Kitajski bi to lahko uspelo do 2025.