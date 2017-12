S certifikatom A3C do več spletne dostopnosti slepim, slabovidnim ter drugim invalidom

Zaradi staranja prebivalstva bo slabovidnih in slepih vse več. (Foto: Thinkstock)

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in Inštitut za dobre vsebine (IZDV) pričenjata s podeljevanjem certifikata za spletno dostopnost, A3C, dostopno slepim in slabovidnim.

''V Evropi je po podatku Evropske zveze slepih 30 milijonov slepih in slabovidnih, zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva pa se pričakuje, da bo ta številka v prihodnosti še naraščala,'' je pojasnil Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Slepi in slabovidni in drugi invalidi se namreč zaradi svoje oviranosti pogosto srečujejo z oteženim dostopom do informacij. Certifikat A3C, dostopno slepim in slabovidnim obravnava področje dostopnosti spletnih vsebin ljudem z okvarami vida in drugimi invalidnostmi, pri čemer pod termin spletne dostopnosti uvrščamo tako spletna mesta, spletne aplikacije, brskalnike in druga spletna orodja.

S podeljevanjem certifikata A3C želita partnerja projekta povečati interes organizacij za prilagoditve spletnih vsebin vedno širšemu krogu ranljivih skupin. Vzporedno s presojanjem spletnih vsebin zainteresiranih organizacij bodo o vsebini potrebnih prilagoditev in o postopkih za pridobitev certifikata seznanjali potencialne interesente ter snovalce spletnih mest in aplikacij, so sporočili.

V ZDSSS še poudarjajo, da so že doslej nekaterim ustanovam svetovali pri potrebnih prilagoditvah in da v zadnjih letih opažajo trend naraščanja števila organizacij, ki izkazujejo zanimanje za oblikovanje dostopnih spletnih okolij. Hkrati pa se na spletu na dnevni ravni pojavljajo nova spletna mesta in aplikacije, ki ne upoštevajo potreb ljudi z okvarami vida pri brskanju po spletu.