Samovozeči avtobus že prvi dan delovanja udeležen v prometni nesreči

Samovozeči avtobus je bil že prvi dan delovanja, le po dobrih dveh urah na cesti, že udeležen v prometni nesreči v Las Vegasu. V avtobusu je bilo v času nesreče več potnikov, nihče pa ni bil poškodovan, poroča BBC.

Kot je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi lasvegaških mestnih oblasti Jace Radke, je v avtobus trčil tovornjak, ki je pripeljal iz stranske ulice. Po njegovih besedah je tovornjak avtobus zadel v bok, šlo pa je za manjši trk. "Avtobus je pri tem deloval, kot mora in ustavil, v nasprotju z voznikom tovornjaka. A tukaj gre pač za človeški element," je povedal Redke. Voznika tovornjaka, ki je nesrečo povzročil, so policisti že kaznovali.

Vozilo bo najverjetneje že po par dneh in po nekaj rutinskih diagnostičnih testih vozno in ga bodo lahko ponovno vključili v promet, je še dodal Radke.

Lasvegaški samovozeči avtobus je sicer sploh prvo tovrstno vozilo na ameriških cestah, namenjeno prevozu potnikov z lasvegaškega letališča. Vozilo deluje na podlagi sistema francoskega podjetja Navya, ki svojo tehnologijo preizkuša tudi v Londonu.

Avtobus ima 15 sedežev in lahko doseže največjo hitrost 45 kilometrov na uro. Povprečna hitrost vožnje je sicer 25 kilometrov na uro.

Nesreča se je zgodila le dan potem ko je podjetje Waymo, ki je sicer v lasti podjetja Alphabet, napovedalo, da bo na ceste v Phoenixu v Arizoni poslalo prvo serijo samovozečih taksijev.

Samovozeča vozila so bila sicer že v preteklosti udeležena v nesreče, a so bile te zmeraj posledica človeške napake. Podobno se je zgodilo tudi v začetku letošnjega leta, ko se je samovozeči avtomobil, ki ga je testiralo podjetje Uber, prevrnil, potem ko mu je voznik drugega vozila vzel prednost in zaprl pot.

V neki drugi nesreči leta 2016 pa je Teslin Model S, ki ima prav tako nekaj funkcij, kjer ročno upravljanje ni potrebno, do zmrti zbil moškega. Po zaključku preiskave, so pri Tesli nato zaključili, da so za to krive tudi nekatere računalniške napake, lastnikom avtomobilov pa morajo odslej podrobneje raztolmačiti načine, kako avto deluje in kako ga najvarneje upravljati.

V avtobus je trčil tovornjak, ki je vozil pri nižji hitrosti. (Foto: AP)

Sicer pa so si strokovnjaki še zmeraj enotni, da se lahko s samovozečimi vozili, kljub tovrstnim nesrečam, prometna varnost bistveno izboljša. Študija podjetja RAND Corporation, ki je bila objavljena ta teden, poudarja, da je treba tehnologijo za samodejno vožnjo razvijati kljub nepravilnostim.

"Čakanje na povsem avtonomna samovozeča vozila, brez uporabe delno samovozečih, ki pa jih mora še zmeraj upravljati človek, ni smiselno. To slednja namreč lahko izboljšajo varnost na cesti in pripomorejo k zmanjšanju nesreč in tudi smrtnih žrtev," so zapisali v poročilu.