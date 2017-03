Evropa v orbito poslala dvojčka Sentinela 2A; njegove podatke lahko spremlja kdorkoli, zanimanje pa veliko

Evropska vesoljska agencija (ESA) je ponoči iz evropskega vesoljskega izstrelišča Kourou v Francoski Gvajani izstrelila satelit Sentinel-2B, ki bo vsakih pet dni na Zemljo pošiljal posnetek celotne površine planeta.



Sentinel-2B je v orbito ponesla raketa Vega ob 22.49 po krajevnem času (2.49 po srednjeevropskem), malo manj kot uro pozneje pa so potrdili, da se je satelit utiril v orbito 775 kilometrov nad površjem Zemlje in začel napajati. Satelit Sentinel-2B je opremljen z veliko kamero, s katero bo lahko posnel površje Zemlje in obalne vode tudi v infrardeči svetlobi.





Satelita Sentinel-2A, ki je v orbiti že od junija 2015, in Sentinel-2B potujeta v isti orbiti, a 180 stopinj narazen, in bosta tako vsakih pet dni s kamerami pokrila celotno površino Zemlje, če ne bo preveč oblačno. Podatke, ki jih bosta poslala na Zemljo, bo moč uporabljati zlasti pri izboljšanju kmetijstva, nadzorovanju gozdov, spremljanju taljenja ledenikov, prepoznavanju onesnaženja in spremljanju katastrof. Uporabniki bodo podatke satelitov lahko dobili brezplačno. Za to se je registriralo že več tisoč ljudi.



Sentinel-2B je četrti satelit, ki ga je ESA v vesolje poslala v okviru programa Copernicus, ki je trenutno najbolj dovršen sistem za opazovanje Zemlje. Satelita Sentinel 1A in 1B, ki sta v orbiti od leta 2014 oz. lani, sta radarski platformi. Prihodnje leto naj bi v vesolje poslali še Sentinel-3, ki bo opremljen z radarji za oceane.