Se ga spomnite? To je nova različica 'neuničljivega' telefona

Novi telefon, ki stavi na odličnost svojega predhodnika. (Foto: AP)

Govorice so resnične - Nokia 3310 je nazaj. Novo različico telefona, ki je veljal za neuničljivega, so predstavili na kongresu mobilnih telefonov v Barceloni.

Telefon seveda ni čudo tehnologije, saj ne podpira niti 3G, a pričakovanja so bila vseeno velika, potem ko se je v začetku leta pojavila govorica, da se vrača. Gre za produkt podjetja HMD Global, ki je lani odkupilo blagovno znamko Nokia. ''To so hoteli potrošniki, zato smo jim ustregli in se pri tem zabavali,'' je dejal šef HMD Florian Seiche.

Spremenilo se ni veliko. Le nekoliko so modernizirali 17 let starega predhodnika, dodali so barvitost, obdržali pa so legendarno igrico kača. Prav tako ima na zadnji strani kamero, katere original ni imel. Programska oprema je zelo podobna originalni. Cena bo temu primerna, telefonček naj bi stal okoli 50 evrov, uradno ga bodo izdali v drugi četrtini letošnjega leta.

Bi ga imeli? Ali imate raje pametne telefone? (Foto: AP)

Nokia je bila seveda telefon z neverjetno zdržljivo baterijo. Zdajšnji pametni telefoni večinoma komaj zdržijo 24 ur, če sploh, ne da bi nanje priklopili polnilec, nekdanji telefoni so brez polnjenja zdržali celo več dni. In tudi ta Nokia stavi na to - obljubljajo, da bo baterija zdržala 22 ur pogovorov, čas pripravljenosti pa bo kar mesec dni.

Kritiki menijo, da gre le za marketinško potezo podjetja, spet drugi pa menijo, da obstaja segment populacije, ki si želi osnovni model telefona s tipkami, namenjen predvsem klicem.