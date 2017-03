Še vedno verjamete v mite? Ne čudite se, če boste ostali brez vsega!

Pazite, da ne ostanete brez vsega. (Foto: Thinkstock)

31. marec je svetovni dan varnostnega kopiranja oziroma backupa. Vsi vemo, kako pomembno je to, a še vedno ga vse prelahko odložimo na jutri. In potem spet na jutri, pa spet. Ob tem pa tvegamo, da v nekaj trenutkih ostanemo brez vsega.





Ne obiskujem pornografskih spletnih strani, ne prenašam filmov in nameščen imam antivirusni program, zato sem varen pred virusi. Veliko spletnih uporabnikov še vedno deli takšno mnenje, kar še dodatno prispeva k uspešnemu širjenju izsiljevalskih virusov in drugih zlonamernih programov. SI-CERT

"Količina različnih dokumentov, ki jih ustvarjamo in hranimo na naših računalnikih ter v oblaku, še nikoli ni bila tako velika, hkrati pa je tudi možnost izgube vedno večja. Varnostne kopije vam bodo prišle prav, če izgubite pametni telefon, pomotoma izbrišete nujno datoteko ali pa se pokvari trdi disk računalnika," opozarjajo na nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT. Dodajajo pa še en zelo močan argument: če bomo imeli varnostne kopije, nam tudi izsiljevalski kripto virusi ne bodo mogli do živega.



Gre za viruse, ki zašifrirajo vse dokumente na računalniku in nato zahtevajo plačilo odkupnine. "V zadnjih letih so postali zelo resna težava na področju računalniške varnosti, brez težav bi rekli, da gre za epidemijo," pravijo na SI-CERT. Število žrtev skokovito narašča, Slovenija pa pri tem ni nikakršna izjema. Izsiljevalski virusi so bili v letu 2016 grožnja številka ena, na SI-CERT so prijeli 500 prijav, dvakrat toliko kot leto prej. "Okužene so bile številne šole, knjižnice, zdravstveni domovi, mestne občine, lekarne, muzeji, majhna in velika podjetja ter številni posamezniki," so povedali.



Podatek kaže, da napadalci niso izbirčni; lotijo se lahko tako posameznika kot podjetja. Njihov cilj je doseči čim več žrtev in si tako zagotoviti čim večji dobiček.



Kako se lahko okužite z izsiljevalskim virusom?





V infografiki poglejte, kako delujejo izsiljevalski virusi. Klik za večjo sliko. (Foto: SI-CERT)

Mit ali resnica? Rešite kviz.

Izsiljevalski virusi se večinoma širijo prek okuženih priponk v elektronski pošti. "Uporabniki smo že toliko pozorni, da ne odpiramo priponk s končnico .exe, vendar se izsiljevalski virusi skrivajo v na prvi pogled čisto običajnih MS Office priponkah (Excel, Word ipd.). Trik je v makrih, če jih ob odprtju datoteke omogočite ali pa imate že predhodno nastavljene tako, da se ob odprtju zaženejo, bodo na vaš računalnik naložili virus. Tudi končnice, ki jih ne prepoznate (.js, .vbs), običajno pomenijo nevarnost," nevarnosti razkrivajo v SI-CERT.



"Ko odprete okuženo priponko, se zažene virus, ki zašifrira vse dokumente na računalniku. Če nimate varnostne kopije dokumentov, boste za njihovo povrnitev morali plačati izsiljevalcem okoli tisoč evrov! Plačilo zahtevajo v valuti Bitcoin, kar je že samo po sebi dovolj zakomplicirano, nato vam po nam znanih informacijah ključ za dešifriranje res pošljejo, vendar ta ne deluje vedno tako, kot bi moral," dodajajo. Če nimaš varnostne kopije, potem ti ostaneta zgolj dve možnosti: ali plačaš ali pa se posloviš od dokumentov.



Dve pravili pri izdelavi varnostnih kopij



Pri izdelavi varnostnih kopij je priporočljivo upoštevati dve pravili, še dodajajo strokovnjaki.



1. Vedno hranite varnostne kopije na dveh različnih lokacijah. Eno kopijo ustvarite na zunanji disk ali USB ključ, ki ju po končanem kopiranju varno spravite nekje zunaj računalnika. Če disk ostane priklopljen, virus zašifrira tudi podatke na njem in s takšno varnostno kopijo si ne moremo pomagati.



Drugo kopijo shranite v oblak: datoteke v oblaku virus sicer ravno tako zašifrira, a jih lahko uporabnik sam povrne v stanje večinoma za 30 dni nazaj. Na voljo je tudi več specializiranih programov za izdelavo varnostnih kopij.



2. Ni dovolj, da le enkrat letno poskrbite za kopije. Poskušajte jih izdelovati sproti, ko ustvarjajte nove vsebine (dokumenti, fotografije). Še posebej v poslovnih okoljih je centralizirana izdelava varnostnih kopij nujna.