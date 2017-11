Slovenec, ki razvija bivališča, za bivanje na Marsu

Spoznajte Slovenca, ki razvija s svojim podjetjem bivališča, v katerih naj bi se bivalo na Marsu. Za resno podjetje gre in resen posel. Videli boste, kako blizu ali pa daleč smo temu, da nekoč na Marsu dejansko postavimo naselje. Ja, tudi Trump je napovedal, najprej bomo ponovno osvojili Mars, postavili tam postojanko, to pa pomeni, da se bo od tam letelo še dlje. To je svet prihodnosti.