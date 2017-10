Sodelujoča slovenska raziskovalka po izjemnem odkritju: Res je bilo noro, takšnega vzdušja v 20 letih raziskovanja še nisem doživela

Andreja Gomboc, strokovnjakinja na področju astrofizike, tudi profesorica na Univerzi v Novi Gorici, sodelujoča v okviru projekta GRAWITA (Foto: Univerza v Novi Gorici)

Ne le odkritje leta, za več tisoč raziskovalcev po vsem svetu je bil dogodek, ko sta se pred njihovimi očmi 130 milijonov svetlobnih let od Zemlje zlili nevtronski zvezdi, nekaj, na kar so čakali dolga desetletja, če že ne vse svoje življenje. Dogajanje je povezalo znanstvenike iz kolaboracij LIGO in Virgo, poleg tega pa še približno 70 observatorijev širom sveta. Sodelovali pa so tudi slovenski raziskovalci, ki priznavajo, da navdušenje še traja.

Govorili smo z Andrejo Gomboc, strokovnjakinjo na področju astrofizike, profesorico na Univerzi v Novi Gorici. Sodelovala je v okviru projekta GRAWITA. Gre za kolaboracijo tako imenovanih klasičnih astronomov. “Ko z detektorji zaznajo nek izvor, o tem obvestijo druge observatorije po svetu. Mi smo v tem primeru iskali elektromagnetni dvojnik, se pravi vir svetlobe, ki bi se zgodil približno istočasno, v istem delu neba in bi ga lahko povezali s tem zlitjem nevtronskih zvezd, ki so ga zaznali detektorji. /.../ Z Zelo velikim teleskopom v Čilu, ki je teleskop Evropskega južnega observatorija oziroma ga tvorijo štirje osemmetrski veliki teleskopi, smo opazovali vidno infrardečo svetlobo, ki je sledila čez nekaj dni ter merili polarizacijo svetlobe.”

Zakaj takšno navdušenje?

Ker se ob znanstvenih izrazih laična javnost kaj hitro izgubi v razlagah, smo Gombočevo poprosili, da nam pojasni, čemu toliko hrupa okoli tega odkritja. “To je resnično pomemben dogodek v več nivojih. Okoli njega je prepletena zelo bogata znanstvena zgodba,” pravi.

Navedla je naslednje razloge:

Prvi razlog: "To je prvi dogodek, kjer so zaznali gravitacijske valove iz zlitja dveh nevtronskih zvezd. V vseh prejšnjih štirih primerih je šlo namreč za zlitje dveh črnih lukenj." Drugi razlog: "Prvič so tudi zaznali smo tudi čas in svetlobo, ki je nastajala ob tem dogodku. Zaznali smo več vrst svetlobe, tako gama svetlobo, kot tudi ostale vidne in radijske vrste. Dobili smo dokaz, da se ob tem srečanju nevtronskih zvezd sprosti tudi svetloba. To je potrditev modela o tako imenovanih kratkih izbruhih sevanja gama. Do zdaj dokazov o tem nismo imeli, zdaj pa imamo prvi neposredni dokaz, da je temu res tako." Tretji razlog: "S pomočjo te vidne svetlobe smo lahko točno določili kraj zlitja, in sicer na robu galaksije z oznako NCG 4993, oddaljen 130 milijonov svetlobnih let od nas. Prvič točno vemo, kje se je to zgodilo." Dodaja, da se je ob tem dogodku sicer zgodilo toliko pomembnih odkritij naenkrat, da bodo ta dogodek premlevali in proučevali še več let. Četrti razlog: Odkritje je prelomno ne le ker gre za prvo detekcijo gravitacijskih valov iz zlitja nevtronskih zvezd in prvi dogodek gravitacijskih valov z znanim krajem nastanka, pač pa tudi zaradi vrste in števila observatorijev, ki so sodelovali pri opazovanjih: to je prvi dogodek, ki so ga zaznali tako z detektorji gravitacijskih valov kot tudi s sateliti in teleskopi za različne vrste svetlobe, spremljali pa so ga tudi s posebnimi detektorji za delce iz vesolja.

O velikem pomenu neposredne detekcije gravitacijskih valov, ki je potrdila 100 let staro Einsteinovo napoved in odpira novo okno v vesolje, priča tudi podelitev letošnje Nobelove nagrade za fiziko voditeljem projekta LIGO.

Med nekaj tisoč raziskovalci, ki so sodelovali pri intenzivnem proučevanju tega dogodka, so svoj kamenček poleg Gombačeve in kolega Drejca Kopača, ki je prav tako deloval v okviru projekta GRAWITA, prispevali tudi ostali. Svoje so tako prispevali sodelavci Univerze v Novi Gorici, Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta in Univerze v Ljubljani, ki opravljajo raziskave z observatorijem Pierre Auger v Argentini (Andrej Filipčič, Gašper Kukec Mezek, Ahmed Saleh, Samo Stanič, Marta Trini, Sergei Vorobiov, Lili Yang, Danilo Zavrtanik, Marko Zavrtanik). Kot je pojasnila Gombočeva so tam iskali na primer visokoenergetske delce, ki bi prihajali iz vesolja.

Njena kolegica z univerze Gabrijela Zaharijaš pa sodeluje pri satelitski misiji Fermi. "Prav ta satelit je prvi zaznal ta blisk svetlobe, ki so ga potem povezali s tem zlitjem," nam je še pojasnila.

Fotogalerija (8)















Ob odkritju ni bilo spanca, navdušenje izjemno in povezovalno

Združitev nevtronskih zvezd (Foto: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser)

Gombočeva ne skriva navdušenja. "Nekaj takega smo tisti, ki se ukvarjamo z izbruhi sevanja gama, čakali desetletja. Odkar se je začela ta mrzlica oziroma navdušenje glede gravitacijskih valov in detektorjev sistema LIGO, je bilo razburjenje vedno večje. Ko je nato prihajalo do zlitja črnih lukenj smo vsi nestrpno čakali, kdaj bomo priča tudi zlitju nevtronskih zvezd. Ko se je to sredi avgusta res zgodilo, je v krogih teh kolaboracij zavreščalo. Dva tedna nazaj sem govorila z znanstvenikom, ki je pravzaprav vodil en del teh raziskav, in mi je dejal, da zadnji mesec in pol sploh ne ve, kako živi. Dejal je, da nič ne spi, da samo še delajo, opazujejo, proučujejo, analizirajo podatke in jih primerjajo. Šele zdaj, ko je z njimi tudi uradna tiskovna konferenca, so se stvari nekoliko umirile."

"Res je bilo noro. Že več kot 20 let delam raziskovalno v astronomiji, a takšnega vzdušja še nisem doživela. Ta dogodek je izjemen tudi zato, ker je povezal zelo različna področja fizike in astrofizike. Povezal je tiste, ki imajo orientacijske detektorje, tiste, ki opazujejo delce iz vesolja, nas, ki smo tako imenovani klasični astronomi. Običajno ne sodelujemo v taki meri, tokrat pa se je povezalo kar nekaj tisoč raziskovalcev. Tako lepo je, ker so vse te skupine sodelovale. Seveda je bilo tudi nekaj tekmovalnosti, v smislu kdo bo prvi kaj opazil ali zaznal, a nismo ljubosumno skrivali podatkov zase, če jih je druga skupina potrebovala, smo jih posredovali."

Umetniška upodobitev združitve majhnih, a zelo gostih nevtronskih zvezd in nastanek kilonove. Gre za redek dogodek, pri tem pa se sprožijo tako gravitacijski valovi kot kratki žarki gama. Oboje so opazili 17. avgusta s sistemom LIGO-Virgo in teleskopoma Fermi/INTEGRAL. Še številni drugi observatoriji so potrdili, da se je združitev zgodila v lečasti galaksiji NGC 4993 okoli 130 milijonov svetlobnih let od Zemlje in da je šlo za kilonovo, pri čemer se v vesolje sprostijo številni težji kemični elementi. (Foto: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser)

O odkritju:

17. avgusta letos ob 14:41:04 po našem času pa so z observatorijema LIGO in Virgo prvič zaznali gravitacijske valove, ki so nastali ob zlitju dveh nevtronskih zvezd. Poleg tega so z istega dela neba s satelitom Fermi z zakasnitvijo 1,7 sekunde zaznali tudi blisk gama svetlobe, nekaj ur kasneje pa s teleskopi na Zemlji tudi vidno svetlobo. S pomočjo teh opazovanj so lahko znanstveniki natančno določili kraj dogodka - ugotovili so, da je do zlitja nevtronskih zvezd prišlo v galaksiji NGC 4993, ki se nahaja "samo" 130 milijonov svetlobnih let daleč.

Zlitje nevtronskih zvezd že več desetletij velja za najverjetnejši teoretični model nastanka tako imenovanih kratkih izbruhov sevanja gama, ki spadajo med najmočnejše eksplozije v vesolju.

Najnovejša opazovanja, tako signala gravitacijskih valov kot svetlobe, ki mu je sledila, pa so končno prinesla neposredni dokaz, ki potrjuje ta model in ima implikacije za širšo astrofiziko.

Različne vrste observatorijev se pri proučevanju vesolja medsebojno dopolnjujejo in dajejo celovitejšo sliko pojavov. V primeru zlitja nevtronskih zvezd pomagajo pri iskanju odgovorov na številna vprašanja: od nastanka eksplozije in njenega vpliva na širšo galaktično okolico do proučevanja samega zlitja in obnašanja snovi ter fizikalnih zakonov pri izjemno visokih gostotah, kakršne vladajo v notranjosti nevtronskih zvezd in ki jih v laboratorijih na Zemlji ne moremo ustvariti.