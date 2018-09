Soustanovitelja Instagrama zapuščata podjetje

Soustanovitelja spletnega družbenega omrežja Instagram, Kevin Systrom in Mike Krieger , zapuščata podjetje, piše britanski BBC. Systrom, izvršni direktor aplikacije, je povedal, da podjetje zapuščata, da bi ’’raziskala svojo radovednost in kreativnost’’.

O odhodu se je sicer začelo govoriti po tem, ko so se pojavila poročila, da naj bi med soustanoviteljema Instagrama in vodstvom Facebooka prihajalo do trenj. Kot je znano, je Facebook leta 2012 za 760 milijonov angleških funtov (cca 850 milijonov evrov) odkupil Instagram, ki ima trenutno več kot milijardo uporabnikov.

Systrom in Krieger sta Instagram ’poslala v svet’ leta 2010 in ga vodila tudi po prevzemu Facebooka. ’’Zdaj sva pripravljena na novo poglavje,’’ je v sporočilu za javnost povedal Systrom. ’’Razvoj novih stvari zahteva, da stopimo nazaj, razumemo kaj nas navdihuje in to združimo s tem, kar svet potrebuje; to tudi nameravava narediti.’’

Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg je v izjavi za javnost sporočil, da Instagram odraža ustanovitelja’’v kombinaciji z ustvarjalnimi talenti’’. ’’V zadnjih šestih letih, ko sem delal z njima, sem se veliko naučil in sem res užival. Veselim se že, da bom videl, kaj bosta še ustvarila,’’ je še dejal.

Systrom in Krieger, oba sta v svojih 30 letih, sta se spoznala med študijem na Univerzi Stanford. Navdih za Instagram, ki ga je leta 2010 originalno lahko uporabljal le iPhone, sta dobila pri polaroidnih fotografijah.