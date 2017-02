Space X bo konec leta 2018 popeljal prva dva turista na pot okoli Lune

Space X namerava prihodnje leto opraviti izlet okrog Lune. (Foto: AP)

Ustanovitelj zasebnega vesoljskega podjetja Space X Elon Musk je v ponedeljek sporočil, da bodo konec prihodnjega leta izvedli turistični polet okrog Lune in nazaj na Zemljo za dva vesoljska potnika, ki želita ostati neimenovana. Prav tako niso objavili, koliko bosta vesoljska turista odštela za potovanje, je pa več kot očitno, da bosta za to neverjetno dogodivščino namenila več milijonov evrov.

Musk je dejal, da gre za dve osebi, ki ju pozna, vendar ni izdal njunega spola. Povedal je le, da ne gre za nikogar iz Hollywooda. Potnika ne bosta pristala na Luni, ampak bosta le poletela okrog nje in si iz relativne bližine ogledala njeno površino.

Predelano raketo falcon bodo izstrelili iz Cape Canaverala in to z istega izstrelišča, odkoder je Nasa od leta 1969 do leta 1972 poslala proti Luni 24 astronavtov programa Apollo od katerih se jih je 12 sprehodilo po površini Zemljinega satelita.

Oba vesoljska potnika, ki bosta letela sama brez astronavtov, se zavedata tveganj, vendar sta odločena za pot in sta že nakazala znaten polog. Do konca naslednjega leta ju bodo izurili. Ameriška vesoljska agencija Nasa, ki je za nameravan polet izvedela skupaj z javnostjo, je potezo podjetja Space X pozdravila.

Space X bo začel rakete s človeško posadko izstreljevati sredi prihodnjega leta, do konca 2018 pa naj bi bilo vse nared za pot okrog Lune. Na raketi falcon bo nova kapsula dragon prirejena za človeško posadko, ki jo bodo prav tako dodobra preizkusili.

Space X je bilo prvo zasebno podjetje, ki je leta 2010 poslalo v vesolje in nazaj raketo oziroma kapsulo. Leta 2012 so oskrbeli Mednarodno vesoljsko postajo.

Space X nadaljuje z delom na raketi red dragon, ki bo predvidoma okoli leta 2020 poletela proti Marsu brez človeške posadke, vendar naj bi na planetu tudi pristala. Dolgoročni cilj Elona Muska oziroma njegovega podjetja je ustanovitev stalnega človeškega naselja na Marsu.