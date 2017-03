SpaceX piše zgodovino: poletela in pristala že uporabljena raketa

Pri SpaceXu so uspeli znova poleteti z že uporabljeno raketo in z njo tudi pristati. (Foto: Twitter)

SpaceX je premaknil novo mejo. Poletel je namreč z že uporabljeno raketo Falcon 9 (znova so uporabili nosilni del rakete, v katerem so motorji in gorivo).

V geostacionarno orbito je raketa zasebnega vesoljskega podjetja Elona Muska ponesla SES-10, komercialni komunikacijski satelit. SES je podjetje, ki ponuja satelitsko-komunikacijske rešitve po vsem svetu. Podjetje s sedežem v Luksemburgu je za polet z že uporabljeno raket dobil popust, saj je bilo tveganje, da gre kaj narobe, precej večje, a niso povedali kolikšen. Nosilni del rakete (first stage) je nato uspešno pristal na ploščadi sredi morja.

Prva stopnja rakete Falcon 9 je v orbito 8. aprila lani uspešno že ponesla zaloge za mednarodno vesoljsko postajo v misiji CRS-8. In tudi tokrat je torej uspešno pristala na plavajoči ploščadi z imenom ''Of Course I Still Love You'' sredi Atlantskega oceana.

Po vrhunskem dosežku se je oglasil tudi šef SpaceXa Musk, ki je dejal, da gre za čudovit dan, ki vodi k pocenitvi vesoljskih poletov (nosilni del rakete je tudi najdražji del. ''15 let je minilo, da smo prišli do tega trenutka. Zelo sem ponosen na ekipo, ki je premaknila meje,'' je dejal precej čustven Musk in dodal, da so številni menili, da kaj takega sploh ni možno.

Ta raketa sicer ni bila prav prva z uspešnim pristankom. Raketa, ki je kot prva pristala decembra 2015, je po mnenju Muska preveč posebna in je trenutno postavljena na ogled na sedežu podjetja v Hawthornu v Kaliforniji.

To je nov korak k popolni in hitri večkratni uporabi raket, ki dosegajo orbito. Večkrat je ena in ista v vesolje poletela tudi raketa podjetja Blue Origin, šefa Amazona Jeffa Besoza, a tega z dosežkom SpaceX-a ne gre primerjati, saj Muskove rakete letijo precej višje (Blue Originova raketa je poletela le do Karmanove črte - 100 kilometrov visoko, kar je nekakšna razmejitvena črta med Zemljino atmosfero in vesoljem).