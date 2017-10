Spletni zmenki polni laži: raziskava razkriva, koliko in o čem lažejo uporabniki storitev in aplikacij za zmenke

57 odstotkov uporabnikov priznava, da so na spletnih zmenkih lagali. (Foto: iStock)

Čeprav se približno vsak tretji uporabnik poslužuje storitev in aplikacij za zmenke, pa vsi nimajo pozitivne izkušnje. Najnovejša raziskava družbe Kaspersky Lab kaže, da bi lahko bili uporabniki, ki iščejo "tistega pravega" partnerja na spletu, razočarani. Mnogi so namreč naleteli na lažne informacije in fotografije ter zlonamerne spletne povezave. Soočili so se še s sleparji, ki so od njih želeli izsiliti informacije, nekateri pa tudi z lažmi drugih uporabnikov o tem, kaj si v razmerju želijo.

Raziskava je pokazala, da so tisti, ki svojo sorodno dušo iščejo na platformah za spletne zmenke, kot so Tinder, Bumble, OkCupid, Badoo in druge, v manjšini. Le 11 odstotkov uporabnikov namreč na tovrstnih platformah išče partnerja za zvezo. Skoraj polovica (48 odstotkov) uporabnikov v spletnih zmenkih vidi le zabavo, dobra desetina (13 odstotkov) pa si jih želi le spolni odnos.

Laž za lažjo

Svet spletnih zmenkov je poln lažnih informacij, kar lahko povzroči še več težav tistim, ki dejansko iščejo ljubezen. Več kot polovica (57 odstotkov) uporabnikov priznava, da so na spletnih zmenkih lagali – delili so informacije, s katerimi so bili videti boljše kot v resničnem življenju, ali pa so tako celo poskušali ujeti svoje partnerje pri varanju.

Širjenje lažnih podatkov odvrača ljudi od uporabe storitev spletnih zmenkov. Petina uporabnikov (19 odstotkov) navaja, da ga najbolj zmotijo lažne fotografije, vsakega desetega pa lažna pričakovanja glede razmerij (12 odstotkov) in neiskrenost glede obstoječega statusa svojega razmerja (11 odstotkov). Kar je precej ironično, je to, da lažne informacije bolj zmotijo lažnive kot iskrene uporabnike.

Soočenja s sleparji, zlonamerne povezave

Uporabnike spletnih zmenkov ne motijo le lažne informacije, odvračajo jih tudi grožnje njihovi spletni varnosti. Vsak deseti uporabnik med razlogi navaja soočenje s sleparji, ki so od njih poskusili pridobiti osebne podatke in finančne informacije. Prav tako uporabniki navajajo prejemanje zlonamernih povezav oz. zlonamerne programske opreme, ki je okužila njihovo napravo. Varnostnemu tveganju so bolj izpostavljeni tisti, ki na spletu prirejajo svoje podatke. Tako je 16 odstotkov tistih, ki širijo lažne informacije, prek spletne storitve za zmenke utrpelo okužbo svoje naprave z vohunsko programsko opremo, izsiljevalskim virusom ali drugo zlonamerno programsko opremo. Podobna usoda je dočakala le 5 odstotkov uporabnikov, ki ne razširjajo lažnih informacij.

"Spletni zmenki so odličen način spoznavanja novih ljudi v internet povezanem svetu in časovno natrpanem vsakdanu. Zato ni presenetljivo, da se tovrstnih storitev poslužuje kar vsak tretji uporabnik," je povedal Andrei Mochola, vodja oddelka varnostnih rešitev za končne uporabnike pri družbi Kaspersky Lab, in dodaja: "Ampak ni vse lepo; tisti, ki iščejo sorodno dušo na spletu, se srečujejo z veliko količino lažnih podatkov, s sleparji in drugimi sumljivimi okoliščinami. Veliko število ljudi, ki se z laganjem na spletu poskušajo prikazati v boljši luči, kaže na to, da uporabniki izkoriščajo digitalne storitve za prirejanje informacij na spletu na način, ki v fizičnem svetu ni mogoč."

"Kot pri vsakem priljubljenem trendu na internetu, se tudi v svetu spletnih zmenkov žal najdejo uporabniki, ki želijo to storitev izkoristit za zle namene. Pri tem ne odsvetujemo uporabnikom, da se v celoti izogibajo spletnim zmenkom, ampak jih spodbujamo, da imajo pri uporabi storitev vseskozi pred očmi tudi svojo varnost. Najboljši način za zaščito je poskrbeti za ozaveščenost v kombinaciji s prilagodljivo varnostno rešitvijo. Ta se mora odzivati na različne situacije in ščititi vse naprave, ki so zaradi dostopa do platform za spletne zmenke izpostavljene grožnjam."