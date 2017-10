Starši prvi pametni telefon otrokom kupijo še preden so stari štiri leta: Otroci imajo želje, starši pa bi morali reči ne

(Foto: Thinkstock)

Elektronske naprave so postale del vsakdana. Ne bi pa nam smele okupirati življenja, pravijo strokovnjaki, ki pa ugotavljajo, da se dogaja prav to. In to ne zaradi velike ponudbe tovrstnih pripomočkov, ampak ker ljudje sebi in otrokom ne znajo postaviti meja, dodajajo.

Ameriški pediatri so v priporočilih zapisali, da bi bilo za otroke najbolje, da do dveh let sploh ne bi bili izpostavljeni zaslonom elektronskih naprav, v predšolski dobi pa ne več kot uro na dan.

In kakšno je realno stanje? Zanimiva raziskava prihaja s sosednje Hrvaške. Kot poroča portal 24sata.hr, tam predšolski otrok v povprečju pred zaslonom preživi 2,4 ure med tednom in okoli 3 ure na dan ob koncu tedna. Svoj (pametni) telefon ima 6 odstotkov predšolskih otrok, 4,2 odstotka otrok dobita mobitel še preden na torti ugasne četrta svečka.

Ugotovili so še, da 70 odstotkov predšolskih otrok, ki imajo dostop do televizorja, tega uporablja brez nadzora, enako velja za tretjino otrok, ki ima dostop do mobilnega telefona ali računalnika ter 75-odstotkov otrok, ki imajo dostop do tablice.

"Že pri enem letu 40 odstotkov otrok zre v ekrane, do drugega leta se ta odstotek poveča na 79-odstotkov," pojasnjuje hrvaška psihologinja Tea Brezinšćak. Pa čeprav naj torej do drugega leta otroci po ocenah ameriških pediatrov z zasloni sploh ne bi imeli stika.

"Telefon ali tablica v predšolskem obdobju ni nuja, ampak želja. Otrok ima pravico do želja, a od staršev je odvisno, ali jih bodo izpolnili ali ne," dodaja strokovnjakinja. In številni strokovnjaki s področja psihologije menijo, da bi morali biti starši veliko bolj odločni in se upreti željam otrok, ko gre za elektronske naprave, pa čeprav so te za marsikoga prikladne "varuške".

"Zgodnje preživljanje časa pred zasloni je povezano s tveganji za otrokov razvoj, prav tako otrok v tej starosti ni sposoben niti prav skrbeti za napravo niti razumeti nevarnosti, ki so povezane z njeno uporabo," še dodaja Brezinšćakova.

Raziskava je še ugotovila, da ima povprečno hrvaško gospodijstvo šest elektronskih naprav, skoraj tretjina otrok pa ima televizor kar v sobi.