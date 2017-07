Strokovnjaki pozivajo k prepovedi otroških erotičnih robotov 

Ob robotski revoluciji se porajajo številna vprašanja, kaj je še dovoljeno in kaj ne. (Foto: Thinkstock)

V družbi bi morali biti prepovedani erotični roboti, ki so videti kot otroci, je opozoril Noel Sharkey v študiji njegove Fundacije za odgovorno robotiko. Dodal je, da bi morala družba bolj razmišljati o vplivih vseh podobnih erotičnih robotov. Obstaja vrsta moralnih in etičnih dilem.

Za zdaj izjemno realistične lutke, namenjene spolnosti, izdeluje le peščica podjetij, a robotska revolucija z napredovanjem tehnologije je pred vrati. Sharkey je dejal, da bi se morala javnost odločiti, kaj je še dovoljeno, čeprav je govora o robotih.

Podjetja hitijo, da bi realističnim erotičnim robotom dodali še sposobnosti premikanja in govora. Med najbolj naprednimi podjetji na tem področju je Abyss Creations iz San Diega, ki bo po napovedih še letos izdal lutko z umetno inteligenco. Robotka Harmony bo mežikala, premikala glavo, govorila pa bo preko aplikacije za tablični računalnik.

V poročilu ugotavljajo, da sta dve tretjini moških in okoli 30 odstotkov žensk za uporabo erotičnih robotov, ki trenutno stanejo od 5000 pa tudi več kot 50.000 evrov - odvisno, kakšnega želite.

V Južni Koreji, na Japonskem in v Španiji že delujejo bordeli z lutkami. Kombinacija robotike, telekomunikacij in virtualne realnosti lahko ustvari tudi silikonsko kopijo prave osebe. In prav na te vidike robotske seks revolucije opozarjajo avtorji študije.

Avtorji poročila poudarjajo, da bi morali biti otroški erotični roboti prepovedani. (Foto: AP)

Uporabniki bi lahko postali izolirani od resničnega sveta ali pa celo zasvojeni z roboti in kot taki nesposobni pravih medsebojnih odnosov. Sharkey opozarja, da bo to zagotovo samo enosmerna ljubezen, saj roboti ne glede na razvoj pravega čustvovanja ne bodo sposobni. Posameznik bi se tako moral zadovoljiti z dobro igro.

Sharkeyju se zdi problematična tudi predlagana uporaba erotičnih robotov v domovih za starejše, kjer naj bi robotke/roboti delali družbo. Vprašanje je, če bodo lahko hudo bolni posamezniki sploh lahko ločili robota od pravega človeka.

A ta industrija ima še precej bolj temno plat. Še posebej, ko je govora o robotih, ki so videti kot otroci. Ti že obstajajo.

Japonsko podjetje Trottla je začelo prodajati lutke šolark, namenjene pedofilom. Pravzaprav je samo podjetje ustanovil samooklicani pedofil, ki trdi, da ravno zaradi lutk nikoli ni storil ničesar žalega pravemu otroku.

Nekateri strokovnjaki sicer menijo, da bi z roboti dejansko lahko preprečevali posilstva, zlorabe otrok, a v poročilu opozarjajo, da s tem zagotovo ne bi rešili problema. Filozof Patrick Lin s kalifornijske politehnične fakultete je poudaril, da je zdravljenje pedofilov z roboti odvratna ideja. ''Predstavljajte si, da se rasizma lotimo tako, da rasisti zmerjajo temnopoltega robota. Bi to delovalo? Verjetno ne. Etičnost na področju erotičnih robotov gre dlje od tega, ali bo nekdo fizično poškodovan,'' je dejal.

Avtorji študije menijo, da bi moralo biti tudi posilstvo robota kriminilizacija, povsem prepovedani pa bi morali biti otroški erotični roboti.

Kathleen Richardson, ki deluje na področju robotske etike, se strinja z avtorji poročila glede otroški robotov. Je pa opozorila, da pravi problem niti ne leži v robotih, ampak v trgovini s seksom. ''Erotični roboti so le nova oblika pornografije,'' je dejala in oddala, da ti vodijo le še v večjo izolacijo.

Bila pa je kritična do avtorjev glede vprašanja spolov, saj je razvidno, da to industrijo vodijo moški in njihove ideje o spolnosti.

Fundacija za odgovorno robotiko deluje v okviru haaškega inštituta za globalno pravičnost. Sestavljena je iz okoli 200 članov, med njimi so svetovno uveljavljeni akademiki s področja robotike.