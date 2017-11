Svet prihodnosti: vesoljski turizem

V devetdesetih so v vesolje leteli Rusi in Američani, zanimanje za vesolje se je počasi prebujalo tudi pri evropskih državah. A potem so se v bitko za vesolje vključili zasebniki. Zdaj imamo mednarodno vesoljsko postajo, znova je živa ideja o postaji na Luni, ki bo odskočna deska do Marsa. Potovanje na rob vesolja ali še dlje nikoli ni bilo tako blizu. Če imate seveda denar.