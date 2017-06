Tehnološka senzacija na Dunaju: električni avtobusi brez voznika

(Foto: Navya Arma)

Dunaj gre v korak s časom, bi lahko rekli ob najavi še ene tehnološke novosti, ki bo že naslednje leto vozila po mestnih ulicah. Dunajski javni promet bo namreč poleg podzemne železnice, tramvaja in avtobusov dobil še prve električne avtobuse brez voznika. Vozili bodo po dva kilometra dolgi progi v novi stanovanjski soseski Seestadt Aspern, kjer bodo stanovalce prevažali do postaje podzemne železnice. Avtobuse, imenovane “Navya Arma”, je francoski proizvajalec že začel testirati. V začetku leta 2018 jih bodo pripeljali na Dunaj, kjer jih bodo testirali in nadgrajevali še v realnem okolju. Leta 2019 nameravajo uvesti redno linijo z avtobusi brez voznika, ki bodo delovali v realnih okvirih: z avtobusnimi postajami, voznim redom in pravimi potniki.

V projektu z naslovom “auto.Bus Seestadt” skupaj s francoskim proizvajalcem avtobusov Navya na področju tehnološkega in pravnega razvoja avtonomnih minibusov sodelujejo dunajsko javno podjetje Wiener Linien, Avstrijski inštitut za tehnologijo, Kuratorij za prometno varnost, družba TÜV Austria in Siemens AG Avstrija. Preden pridejo prvi avtobusi na Dunaj, morajo rešiti še kar nekaj pravnih in regulatornih vprašanj.

“Razvijamo rešitve za varno interakcijo med potniki in avtobusi. Avtobus želimo naučiti, kako na cesti zanesljivo prepozna osebe in predmete,” je povedal Wolfgang Ponweiser z Avstrijskega inštituta za tehnologijo. Projekt bo financiralo avstrijsko Ministrstvo za promet, izvajalo pa ga bo dunajsko javno podjetje Wiener Linien. Poleg samovozečih avtobusov na Dunaju načrtujejo tudi prvo podzemno železnico brez voznika na liniji U5, ki naj bi začela obratovati leta 2023.