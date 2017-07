Tesla bo gradila največjo baterijo na svetu 

Elon Musk (Foto: AP)

Ameriška Tesla in francoski Neoen bosta zgradila največjo litij-ionsko baterijo, da bo v Južni Avstraliji shranjevala energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. Baterijo s kapaciteto 129 megavatnih ur in z največjo močjo 100 megawatov naj bi v kombinaciji z veternicami izboljšala varnost oskrbe z energijo za ta del Avstralije. Načrt je potrdil tudi že premier zvezne države Jay Weatherill.

Gre pravzaprav za obljubo iz marca, ko se je šef Tesle Elon Musk pohvalil, da lahko baterije dostavi v 100 dneh po podpisu pogodbe, sicer jih bo dostavil brezplačno.

Romain Desrousseaux, namestnik izvršnega direktorja Neoena, je dejal, da bodo največjo baterijo na svetu postavili v kombinaciji z njihovimi vetrnimi elektrarnami.

Musk se zaveda, da pri projektu obstajajo določena tveganja, ker bo to postavitev največje baterije, a se ga veseli, ker bi s tem stabilizirali omrežje in pocenili elektriko za potrošnike. ''Baterije lahko polniš, ko bodo presežki energije, in ta učinkovitost v povprečju znižuje cene,'' je dejal Musk. Izgradnjo naj bi zaključili decembra letos, v baterijah bo dovolj energije za več kot 30.000 domov.

Južni del Avstralije se večkrat sooča z pomanjkanjem električne energije. Septembra lani je kritično infrastrukturo prizadela 50-letna nevihta, potem je električno omrežje trpelo tudi zaradi vročinskih valov. Avstralska elektro podjetja so pojasnjevala, da je bila težava v povečani porabi energije, ki je niso pričakovali. Baterije bi tako reševale težave, saj bi primanjkljaj lahko nadomeščali s shranjeno energijo.

S projektom so zadovoljni tudi v avstralskem klimatskem svetu, saj se tako Južna Avstralija premika k obnovljivim virom energije in shranjevanju le-te. ''Solarna in vetrna energija sta med najcenejšimi viri. Zdaj rabimo razvijanje tehnologije v boju s klimatskimi spremembami,'' je dejal Tim Flannery.