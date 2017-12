Teslina največja baterija na svetu že priključena

Jože se s prijateljem pelje proti Ljubljani. Prideta do prvega sema¬forja, kjer gori rdeča luč, toda Jože pritisne na plin in zapelje skozi rdečo luč. Prijatelj se prestrašeno prime za sedež in zavpije: ''Kaj pa počneš, saj se bova zaletela!''

''Brez skrbi, moj brat že dvanajst let vozi skozi rdečo luč, pa se še nikoli ni zaletel.''

Nato se peljeta dalje, kar skozi nekaj sema¬forjev in rdečih luči, vedno z isto Janezovo razlago. Pri desetem semaforju pa je gorela zelena luč in Jože močno zavira ter se ustavi tik pred semaforjem. Prijatelj ga pogleda in reče: ''Ja, kaj pa sedaj počneš, saj je zelena luč na semaforju?''

Jože: ''Ja, ampak nikoli ne veš, od kod se bo pripeljal moj brat!''