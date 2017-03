Tiskanje prihodnosti: 3D natisnjeni deli so primerni tudi za jedrske elektrarne

Tiskanje 3D je vse bolj uveljavljeno. Z napredovanjem tehnologije je zdaj že mogoče natisniti skoraj vse - od hiše do nadomestnega dela, primernega za jedrsko elektrarno.

Podjetje Siemens je integriralo 3D tiskanje med svoje digitalne storitve in doseglo industrijski preboj s prvo uspešno komercialno namestitvijo in varnim delovanjem 3D natisnjenega dela v jedrski elektrarni. ''Zaradi strogih zahtev po varnosti in zanesljivosti v jedrskem sektorju je ta kvalifikacija pomemben dosežek,'' so pojasnili.

S postopkom 3D tiskanja je mogoče proizvajati oblike, ki bi jih bilo s katerim koli drugim proizvodnim postopkom nemogoče, vključno z oblikami zastarelih strojnih delov, za katere ni razpoložljivih načrtov, so povedali pri Siemensu. Na fotografiji so originalni rotor, 3D natisnjeni prototip (na sredini) ter končni 3D natisnjeni nadomestni del, ki je nameščen in deluje v NEK.

Nadomestni del – kovinski rotor premera 108 mm za črpalko za požarno varnost – so proizvedli za Nuklearno elektrarno Krško. Kot so pojasnili, je originalni rotar svojemu namenu služil vse od začetka delovanja NEK od leta 1981, njegov originalni proizvajalec pa več ne posluje. ''Siemensova ekipa strokovnjakov v Sloveniji je z obratnim inženiringom ustvarila 'digitalni dvojček' ter ga nato poslala v Siemensovo tovarno v Finspång na Švedsko, kjer so s procesom aditivne proizvodnje na 3D-tiskalniku del tudi proizvedli,'' so povedali pri podjetju.

Seveda morajo biti deli še kako kakovosti, ko govorimo o jedrski elektrarni, saj bi lahko imela morebitna napaka katastrofalne posledice. Pri Siemensu so poudarili, da so opravili številna testiranja kakovosti in varnosti in kot je dejal Vinko Planinc, vodja vzdrževanja v NEK, so zadovoljni z lastnostmi tega natisnjenega dela.

Siemens in NEK načrtujeta nadaljevanje raziskav in razvoja na tem področju ter razmišljata o napredku na področju zasnove delov, ki jih je najtežje proizvesti s pomočjo klasičnih proizvodnih tehnik, kot so na primer lahke strukture z izboljšanim hlajenjem, so še dodali.