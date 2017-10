Tisoči knjig – dostopni vedno in povsod!

Časi se spreminjajo in knjige prav tako. Danes ni več treba, da so natisnjene na papir in imajo trde platnice, bolj pomembno je, da so nam na voljo, ko imamo zanje čas – in da jih – ne da bi nas dodatno obtežile, vedno lahko nosimo s seboj. Založba Beletrina je leta 2013 vzpostavila platformo Biblos, ki je prva slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, povezana tudi s slovenskimi splošnimi knjižnicami. Omogoča, da si, če ste člani knjižnice, knjigo lahko sposodite na daljavo in jo kjerkoli in kadarkoli naložite na svoj bralnik, pametni telefon ali računalnik. Knjiga bo na vaši izbrani napravi ostala štirinajst dni, nato pa bo samodejno izbrisana. To pomeni tudi, da nikoli več ne boste plačali zamudnine za knjižnico!

Če vam bo knjiga všeč ali si jo želite imeti pri sebi za vedno, jo lahko seveda tudi kupite – in to po bistveno ugodnejši ceni kot knjigo iz papirja.

Biblos ima številne prednosti za vse generacije, naj jih omenimo le nekaj:

Če berete e-knjigo, pri iskanju lahko vklopite iskalnik, ki bo namesto vas natančno preštel, kolikokrat se v besedilu ponovi določeno geslo.

Za učence in dijake

Petek je, pozabili ste, da morate do ponedeljka prebrati knjigo za domače branje, knjižnice pa so že zaprte ali vse knjige izposojene? Če je knjiga v sistemu Biblos, si jo lahko izposodite na daljavo ter preberete na bralniku, telefonu ali računalniku!

Za študente in raziskovalce

Po korpusu večjega besedila, denimo zbranih del, iščete ključne besede? Če berete e-knjigo, pri iskanju lahko vklopite iskalnik, ki bo namesto vas natančno preštel, kolikokrat je Cankar omenil mamo – bolj natančno, kot bi vam kadarkoli lahko uspelo samim.

Za slabovidne

So črke v knjigah premajhne in se ob branju mučite? Ob branju e-knjig na bralniku si sami lahko prilagodite velikost črk in osvetlitev zaslona, da boste čim manj naprezali oči.

Za potovanja

Potujete, na poti bi radi brali knjige, a z njimi ne želite dodatno obtežiti prtljage? S pomočjo Biblosa s seboj vedno lahko nosite več kot 2000 knjig – težkih toliko, kolikor sta bralnik ali telefon.

Za starejše ali gibalno ovirane

Je pot do knjižnice ali knjigarne naporna? Preko Biblosa lahko knjige naročate iz domače dnevne sobe, ne da bi se vam bilo treba premakniti!

Zakaj bralniki?

Ob posodobitvi spletne strani Biblos in razvoju aplikacij za pametne telefone in tablice, ki omogočata brskanje po knjižnem katalogu in branje oziroma izposojo knjig, Biblos ponuja tudi bralnika – inkBOOK Prime in inkBOOK Classic 2, slovenski različici Kindla.

Bralnika sta med najtanjšimi in najlažnjimi na tržišču – enostavna za shranjevanje.

Za InkBOOK Classic 2 boste odšteli 85 €, za inkBOOK Prime pa 145 €. Kupite ju lahko tukaj.

Do Biblosa seveda lahko dostopate preko svojih naprav, denimo pametnih telefonov ali (tabličnih) računalnikov, imata pa nova bralnika na slovenskem tržišču tudi svoje prednosti, ki vas utegnejo prepričati.

inkBOOK Prime in inkBOOK Classic 2 imata očem prijazen e-papir, kar omogoča tudi branje na sončni svetlobi in brez naprezanja oči. Bralnika imata tudi posebno pisavo za dislektike OpenDyslexic in visoko kontrastni način za slabovidne. Poleg tega sta bralnika med najtanjšimi na tržišču, kar omogoča lažje branje. Bralnika za razliko od drugih omogočata tudi namestitev katerekoli spletne knjigarne, naložiti pa je mogoče več tisoč knjig. Zaradi nizke porabe energije e-bralnika ni treba polniti tudi do več tednov. Bralnika omogočata brezžično povezavo in podpirata spletni brskalnik, ki pa je namenjen predvsem nalaganju knjig. Tako, brez dostopa do ”motilcev”, kot so družabna omrežja, boste doživeli pristno bralsko izkušnjo.

Kako do Biblosa?

Aplikacijo Biblos lahko že nemudoma prenesete na svoj pametni telefon in računalnik, se brezplačno prijavite in že lahko začnete brskati za knjigami, ki bi jih prebrali. Prav tako si v svoji knjižnici lahko izposodite bralnik in vidite, kako sistem deluje na njem. Če vam bo všeč, se lahko odločite za nakup svojega. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Biblosa. Pot do knjig nikoli ni bila lažja!

Naročnik oglasa je Beletrina.