To nedeljo bo ponekod viden kolobarjast Sončev mrk

Tak je bil kolobarjast Sončev mrk, ko so ga opazovali v Tokiu maja 2012. Zanimivo, kajne? (Foto: AP)

To nedeljo bo nastopil prvi Sončev mrk v letošnjem letu, a žal ne enega ne drugega pri nas ne bomo videli (seveda pa bo za oba mogoče najti na spletu neposredne prenose). Mrk 26. februarja, ki se bo začel nekaj po 13. uri po našem času, bo viden v pasu, ki se vije prek juga Južne Amerike do jugozahoda Afrike.

Šlo bo za tako imenovani kolobarjast ali obročast mrk, ki nastane, ko je Luna tako daleč od Zemlje, da ne prekrije vsega Sonca. Ob vrhuncu takega mrka je temna Lunina obla obdana z ozkim obročem svetlobe. Obročasta faza bo trajala samo 44 sekund, vrh mrka pa bo nastopil nekaj minut pred 16. uro po našem času.

Sončev mrk nastane, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo, Luna pa je med Zemljo in Soncem. Gledano z Zemlje Luna zastira svetlobo s Sonca. Na leto lahko naštejemo od dva do celo pet mrkov, ki so lahko delni ali popolni. Pri slednjem za nekaj minut nastane tema, pojavijo se zvezde. Med vrhom popolnega mrka lahko opazujemo Sončevo korono: njegovo redko, zelo segreto zunanjo atmosfero.

Veliko mrkov je sicer vidnih na neposeljenih območjih. Mrk nastopi ob polni ali prazni luni - to nedeljo je prazna luna. To bo prvi Sončev mrk letos, drugi - popolni - sledi 21. avgusta. Takrat ga bodo lahko opazovali v Severni Ameriki.