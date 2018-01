Dva od sedmih planetov v nenavadnem sistemu Trappist najverjetneje primerna za razvoj življenja

Planeti, ki krožijo okoli zvezde Trappist-1, so že ob lanskoletnem odkritju pritegnili pozornost tako znanstvenikov kot laične javnost, saj bi bili lahko primerni za razvoj življenja.

Znanstveniki, kot navaja Guardian, zdaj menijo, da bi lahko vsaj dva planeta, ki krožita okoli pritlikavke, imela za življenje prijazno okolje, sodeč po Zemlji, to pomeni tekočo vodo in vir toplote.

Okoli zvezde sicer kroži sedem planetov, ki so po določenih karakteristikah zelo podobni Zemlji.

Amy Barr z Inštituta za planetarno javnost je skupaj s kolegi na Madžarskem razvila matematični model o sedmih planetih in njihovi notranjosti ter ugotovila, da ima kar šest od sedmih na površju verjetno vodo - tekočo ali v obliki ledu, na enem je mogoče celo ocean.

Umetniška upodobitev planetov okoli zvezde Trappist-1. (Foto: AP)

Potem je ekipa preverila še modele orbit posameznih planetov, da so ugotavljali še približne temperature na površju.

Barrova je za Guardian pojasnila, da planeti krožijo na orbitah v obliki jajca, kar pomeni, da se planet krči in širi vsakič kot zaokroži okoli zvezde. Podobno se dogaja Jupitrovi luni Io, na kateri je zaradi tega prisotna vulkanska dejavnost. Podobno naj bi bilo v sistemu Trappist, meni Barrova, ki je za Guardian pojasnila, da je tako na planetih notranje trenje, posledično tudi toplota.

Ekipa je, kot navaja Guardian, ugotovila, da takšne plimske sile najverjetneje vplivajo na planeta b in c. Na planetu c naj bi bilo malo oziroma nič vode, planet pa naj bi bil sestavljen večinoma iz železa in kamenja. Planeta d in e, ki tudi sicer med znanstveno srenjo veljata za najprimernejša kandidata za življenje, naj bi prav tako doživljala raztezanje in krčenje (t.i. plimsko segrevanje), a v precej manjši meri.

Ekipa je še ugotovila, da bi lahko bile ravno na slednjih planetih ''zelo zmerne temperature''. Na planetu d naj bi bile po ugotovitvah ekipe temperature okoli 15 stopinj Celzija, lahko so seveda tudi nižje, a naj bi bile dovolj visoke, da bi se led lahko talil. Planet e naj bi bil hladnejši, temperature naj bi bile podobne, kot so na Antarktiki.

Je na planetih res tako, kot si je zamislil umetnik? (Foto: AP)

Pojav plimskega segrevanja ne le segreva planete, ampak na ta način izpod površja različne kemijske spojine prispejo na površje, kar bi se lahko v pravi kombinaciji vode in organskih spojin spremenilo v razvoj življenja, če seveda upoštevamo zakone, ki za življenje veljajo na Zemlji.

No, zgoraj opisani model ponuja le eno verzijo rešitve na uganke okoli planetarnega sistema. Lani so tako znanstveniki ugotavljali, da zvezda Trappist-1, čeprav je starejša in temnejša od našega sonca, povzroča precej bolj hude solarne nevihte, kot jih doživlja Zemlja. Te nevihte so lahko vsaj z zvezdi najbližjih planetov odpihnile atmosfere, ki je prav tako nujna za razvoj življenja, bolj oddaljeni planeti naj bi jo odnesli bolje.