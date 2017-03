Tuji investitor investiral dva milijona evrov v slovensko IT podjetje

Več kot dva milijona evrov bo investitor 3TS Capital Partners vložil v pospešeni razvoj podjetja Parsek in zaposlovanje vrhunskih IT strokovnjakov v Sloveniji. Parsek (parsek.com) je mednarodno priznan ponudnik spletnih platform za integracijo in medsebojno povezovanje zdravstvenih rešitev.

Janez Bensa, predsednik uprave podjetja Parsek, je dejal, da bodo z investicijo dodatno spodbudili mednarodno prisotnost Parseka na ciljnih trgih, okrepili aktivnosti produktnega razvoja in razvili organizacijske funkcije, ki bodo zagotavljale hitro rast poslovanja. Sredstva pa bodo namenili tudi zaposlovanju produktnih strokovnjakov na sedežu podjetja v Ljubljani.

Na račun investicije in povezanih učinkov bodo na sedežu podružnice v Ljubljani, v kateri danes že dela 40 ljudi, v roku prvih šestih mesecev zaposlili sedem dodatnih razvojnih inženirjev, v roku leta dni pa skupaj 12 interdisciplinarnih strokovnjakov. Gre za dodatne zaposlitve pretežno v produktnem in implementacijskem oddelku.

Za potrebe internacionalizacije pa nameravajo v naslednjih 18 mesecih na tujih izpostavah podjetja zaposliti več kot 10 pretežno tujih strokovnjakov, ki izhajajo iz ciljnih kulturnih in ekonomskih okolij. Ti lokalni specialisti bodo pomagali hitreje in bolj kakovostno razvijati trge in lokalne partnerske mreže.

Obenem so sedež družbe preselili na Dunaj. Preko Dunaja se bo izvajalo večino prodajnih aktivnosti, medtem ko bo Parsek na lokaciji v Ljubljani ohranil vlogo produktnega razvoja in implementacij.

Gašper Čehovin je dodal, da je podjetje Parsek začel implementirati zelo agresivno nišno strategijo, s katero so naslovili potrebe digitalizacije zdravstvene panoge. Po prvih referenčnih namestitvah je produkt Vitaly zdravstveni portal Cisco umestil na svoj globalni cenik. Portal je bil že od začetka oblikovan s pomočjo znanja in izkušenj zdravnikov.

Platforma ima ključno vlogo pri povezovanju in integraciji bolnišnic, zdravnikov, ponudnikov oskrbe, rehabilitacijskih centrov, zdravstvenih zavarovalnic, ponudnikov zdravstvenih storitev ter seveda pacientov oziroma uporabnikov. Ponuja širok nabor funkcionalnosti kot so e-zdravstvena kartoteka, e-naročanje, digitalna komunikacija z zdravniki in oskrbnimi delavci, spremljanje vitalnih znakov na daljavo, e-recept, video pregledi, načrti oskrbe, zdravstveni vprašalniki, napredna analitika in še več, je o portalu povedal Bensa.