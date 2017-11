Twitter 11 minut brez Trumpa: zaposleni na svoj zadnji delovni dan deaktiviral njegov profil

Donald Trump se na deaktivacijo profila (še) ni odzval. (Foto: AP)

Twitter profil @realdonaldtrump, na katerem je ameriški predsednik Donald Trump zelo aktiven, v četrtek za 11 minut ni obstajal. Tisti, ki so v tem času iskali njegov profil na Twitterju, so namesto tega na zaslonu videli zapis: "Oprostite, ta stran ne obstaja!"

Na Twitterju so pojasnili, da je Trumpov profil deaktiviral eden od njihovih zaposlenih. Kasneje so pojasnili, da je to storil nek zaposleni na svoj zadnji delovni dan v podjetju.

Twitter je dejal, da preučuje dogodek in sprejema ukrepe, da bi preprečil podobne dogodke v prihodnje. "V naši preiskavi smo ugotovili, da je to storil zaposleni na Twitterjevi pomoči strankam, ki je to storil na svoj zadnji delovni dan. Sprožili smo popolno notranjo preiskavo," so še sporočili iz Twitterja.

Trump je aktivni uporabnik družbenega omrežja, na katerem izraža svoje mnenje in napada politične nasprotnike. Ima več kot 41,7 milijona sledilcev na Twitterju. Deaktivacije profila pa še ni komentiral. Njegov prvi tvit po tem, ko je profil znova deloval, je bil o davčnih načrtih republikancev.