Twitter svetovnih voditeljev ne bo blokiral

Podjetje Twitter je sporočilo, da kljub spornim objavam nekaterih svetovnih voditeljev ne bo blokiralo njihovih profilov. Spletna platforma je po njihovem mnenju namreč sredstvo javnega sporočanja, ki je tako za politike kot tudi družbo kot celoto izjemno velikega pomena.

Sporočilo je bilo objavljeno nekaj dni po spornem tvitu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v sredo na svojem profilu namreč zapisal, da ima večji gumb za jedrsko orožje kot predsednik Severne Koreje Kim Džong Un, kar so mnogi razumeli kot nevaren govor, ki vzpodbuja k nasilju.

"Twitter služi in vzpodbuja mednarodni, javni dialog, v katerem ključno vlogo igrajo prav izvoljeni svetovni voditelji, saj imajo izredno velik vpliv na našo družbo," je v blogu zapisalo vodstvo Twitterja. Blokiranje profilov voditeljev in brisanje njihovih objav bi prikrilo pomembne informacije, do katerih morajo ljudje imeti dostop in o njih razpravljati. Obenem pa tovrsten ukrep ne bi utišal voditeljev, temveč bi le oviral nujno potrebno razpravo glede njihovega dela, so še pojasnili.

Petkova izjava sicer pušča odprto možnost, da bi lahko Twitter - če že ne blokiral računov - vsaj umaknil posamezne tvite političnih voditeljev, ki bi bili v nasprotju s pravili. "Tvite voditeljev preučujemo v političnem kontekstu, ki jih opredeljuje, in ustrezno uveljavljamo svoja pravila," so namreč zapisali pri podjetju. V svojem zapisu se sicer niso izrecno dotaknili nedavnega tvita ameriškega predsednika o "jedrskem gumbu".

Javnost Twitterju očita, da svetovnim voditeljem omogoča in dopušča sovražni govor in grožnje z nasiljem, s čimer naj bi kršil lastna pravila. Pred mesecem dni je namreč podjetje pričelo uveljavljati nova pravila pri filtriranju sovražnih in žaljivih vsebin, med njimi sporočil, ki vzpodbujajo k ali poveličujejo nasilje.