Twitter uvaja novost: za en 'čivk' po novem na voljo 280 znakov

Družbeno omreže Twitter namerava povečati število znakov v enem tvitu - po novem jih tako ne bo več 140, ampak 280.

Več znakov sicer ne bodo mogli uporabljati vsi. Uporabniki, ki tvitajo v japonščini, kitajščini in korejščini, bodo vseeno pri dolžini tvitov še ostali nekoliko omejeni - ti namreč lahko v enem samem znaku sporočijo več informacij, poroča BBC.

Twitter ima trenutno 330 milijonov aktivnih uporabnikov. Instragram jih ima 800 milijonov, Facebook pa več kot dve milijardi. (Foto: AP)

Twitter je novo omejitev na manjši skupini uporabnikov že preizkusil septembra, za dokončno uvedbo daljših tvitov pa so se odločili na podlagi kritik, da je mnenja s tako malo znaki zelo težko izražati.

Med testom je bilo le pet odstotkov tvitov daljših od dozdajšnjih 140 znakov in samo dva odstotka daljša od 190 znakov, so po testnem obodobju dejali pri Twitterju. Devet odstotkov vseh tvitov v angleščini je doseglo novo maksimalno dolžino. So pa tisti, ki so se dejansko posluževali daljših tvitov, dobili več sledilcev, na samem družbenem omrežju pa preživeli več časa.

Od začetka delovanja Twitterja leta 2006 je bilo 'čivkanje', ki ga je proslavil ameriški predsednik Donald Trump, omejeno na 140 znakov in v nekaterih jezikih naj bi prišlo do problema stiskanja znakov in besed, pri čemer je bilo treba izpustiti določene besede.

"V prvih dneh testnega obdobja so mnogi uporabniki pri vsakem tvitu uporabili kar največ možnih znakov, a le zato, ker bilo to nekaj novega. Po nekaj dneh pa se je dolžina tvitov 'normalizirala'," je dejala Aliza Rosen, vodja blagovne znamke pri Twitterju. "Na začetku smo bili sicer zaskrbljeni, da bi uporabniki 'na silo' skušali zapolniti ves prostor na razpolago, a se o ni zgodilo."

"Videli smo, da uporabniki potrebujejo več kot 140 znakov. Z novo omejitvijo tvitajo lažje in pogosteje, še zmeraj pa večina tvitov ostaja na dolžini manj kot 140 znakov, onosvno poslanstvo Twittera - torej kratka in jedrnata sporočila - pa se s tem ohranja," je dejala Rosenova. Po njenem možnost daljših tvitov tako ne bi smela vplivati na 'izkušnjo', ki jo ponuja to družbeno omrežje.

Twitter je s testiranjem ugotovil, da so uporabniki uvodoma z veseljem zagrabili priložnost za več prostora, kasneje pa so se menda vrnili k ekonomičnosti in le pet odstotkov testnih tvitov je bilo daljših od 140 znakov, le dva odstotka pa daljša od 190 znakov. (Foto: Thinkstock)

Sprememba je sicer del načrta Twitterja za privabljanje novih uporabnikov in povečanje rasti. Ko so jo sprva napovedali, so jo mnogi uporabniki sicer kritizirali, češ da bi raje videli, da bi pri Twitterju najprej uvedli druge spremembe - denimo boljši nadzor sovražnega govora, ali uvedbo kronološkega zaporedja in boljše preglednosti tvitov ter funkcio naknadnega urejanja.