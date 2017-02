Ugotovila, zakaj ne more izgubiti kilogramov in shujšala!

Jelena: Čaj pijem skoraj 20-dni in sem navdušena. Izgubila sem maščobe in polna sem energije! Če že iščete nekaj za hujšanje, izgubo maščob in detox telesa je moje priporočilo definitivno Tea Burner čaj.

Ali veš zakaj ne moreš izgubiti kilogramov?



V kolikor se že dlje časa soočaš z odvečnimi kilogrami in ti nikakor ne uspe shujšati delaš nekaj narobe! Problem lahko tiči v počasnem metabolizmu, prevelikem številu zaužitih kalorij, hormonih, genetiki ali pa tudi starosti. Hitre diete in stradanje največkrat ne prinesejo rezultatov oziroma se pojavi JOJO efekt in se kilogrami takoj vrnejo nazaj.

Dragi moji čas je za razstrupljanje telesa s katerim prispevamo k odpravi toksinov.Kako to storimo enostavno in hitro pa si preberite v nadaljevanju.

Toksini v tvojem telesu so slabi in ti lahko škodujejo?



Toksini lahko slabo vplivajo na naše telo, kar se lahko kaže v visokem krvnem tlaku, povišanem holesterolu, depresiji, glavobolom, slabim razpoloženjem, alergijami, napihnjenostjo, pridobivanjem kilogramov in maščob.

Dokler pa se toksini zadržujejo v našem telesu bomo težko kaj spremenili.Zdaj je pravi čas za pozitivne spremembe, ker razstrupljanje prispeva k:

• spodbujanju jeter k izločanju toksinov iz telesa,

• izločanje toksinov skozi ledvice in kožo,

• izboljšanje cirkulacije krvi

• polnjenje telesa z energijo in zdravimi hranili

• kurjenju maščob in izgubi telesne teže

Razstrupi se sam in vklopi avtomatično kurjenje maščob!



Ko preobremenite vaše telo s toksini in škodljivimi snovmi slabo vplivate na vaše organe. Toksična jetra so preobremenjena z razstrupljanjem telesa, zato ne pomagajo pri presnovi maščobe.

In kaj se zgodi? Jetra pričnejo odlagati maščobe in holesterol nazaj v krvni obtok, kar pa vam onemogoča izgubo kilogramov. Seveda pa se lahko tukaj pojavijo tudi kakšne druge negativnosti v povezavi z vašim počutjem.

Torej, ko razstrupiš jetra, bo telo lahko začelo z izgorevanjem maščob. Kalorije boste spremenili v energijo namesto v maščobe.

Kako se razstrupiti in izgubiti maščobe pa preberi spodaj!



Jelena: vsi veste, da sem nasprotnica tablet in kemije ZATO ME POSLUŠAJTE!

Jelena: "Tisti, ki me poznate veste, da sem proti umetnim izdelkom in raznim tabletam. Sama raje prisegam na naravne izdelke iz narave."



"Čaj Tea Burner pijem skoraj 20-dni in sem navdušena. Izgubila sem maščobe in polna sem energije! Če že iščete nekaj za hujšanje, izgubo maščob in razstrupljenje telesa je moje priporočilo definitivno Tea Burner čaj, ker je učinkovit in veliko bolj zdrav od raznih tablet."



NAŠ NAMIG ZA BRALCE: Recept za razstrupljanje telesa in topljenje maščob



Najenostavnejši recept po našem mnenju za razstrupljanje in hujšanje je upoštevanje teh predlogov:

- Spijete 2 litra vode na dan

- Pijte čaj Tea Burner s katerim boste razstrupili telo in pospešili metabolizem za hitrejše kurjenje maščob!

- Skozi potenje izločate toksine, zato poskrbite za občasno aktivnost kot je sprehod, tek, kolesarjenje ali kakšna druga vrsta rekreacije ( telovadba, športi z žogo, fitnes itd).

Poskrbi za svoje telo in posledično uresniči svoje želje enostavneje kot kadarkoli. Izboljšaj porabo rezervne energije nakopičene v obliki maščobe shranjene v telesu s pomočjo skrbno izbranih naravnih zelišč v čaju Tea Burner.

Preveri te naravne sestavine izbrane s strani nemških strokovnjakov in mnenja uporabnikov čaja Tea Burner tukaj >> KLIK

Torej, sedaj imaš samo 2 možnosti in sicer, da:

- se pridružiš Jeleni in ostalim zadovoljnim ljudem, ki so se razstrupili in enostavno shujšali s pitjem Tea Burner čaja, ter storiš nekaj dobrega zase in svoje telo

ali pa

- pozabiš na vse skupaj in živiš nesrečno kot do sedaj, se obremenjuješ z odvečnimi kilogrami in maščobami, ter tvegaš še kaj hujšega povezanega z preveliko telesno težo in maščobami!

Mi bomo vsekakor poskrbeli za svoje telo, poskrbi zase tudi ti.

Za vse bralce pa smo poskrbeli BREZPLAČNO POŠTNINO, zato pohiti in jo izkoristi tudi ti.

Naročnik: Kombinacija doo