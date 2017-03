Upanje za paralizirane bolnike

V hudi kolesarski nesreči je clevelandski Slovenec Bill Kochevar leta 2006 ostal paraliziran in popolnoma odvisen od tuje pomoči. Po zaslugi implantata, ki so ga zdravniki vsadili v njegove možgane, se je lahko zdaj prvič po nesreči samostojno najedel. Tehnologija, ki so jo uporabili v njegovem primeru, premika meje in daje novo upanje paraliziranim bolnikom.