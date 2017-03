Upanje za z rakom obolele tasmanske vrage

Tasmanski vrag (Foto: AP)

Znanstveniki so odkrili potencialno zdravljenje raka, ki je opustošil populacijo tasmanskega vraga. Nalezljiv obrazni rak je od leta 1996, ko so bolezen prvič odkrili, izbrisal kar 80 odstotkov divjih vragov.

Raziskovalci so z imunoterapijo, ko na različne načine telo vzpodbudijo, da z lastnim obrambnim sistemom napade rakave celice - v tem primeru so živalim vbrizgali žive rakave celice - uspešno pozdravili bolno žival. Na tak način upajo, da bodo kmalu razvili uspešno cepivo, ki bi ubranil vrsto, poroča BBC.

Rak je za žival praviloma usoden. (Foto: AP)

S postopkom so uspeli pozdraviti tumor tudi v velikosti golf žogic, je dejal soavtor raziskave Greg Woods z univerze Tasmanija. ''Ko smo videli, da so se tumorji zmanjšali, je bilo zelo vznemirljivo. To je bil skoraj trenutek Eureka za nas, saj je bilo prvič, da z gotovostjo lahko trdimo, da je imunoterapija poskrbela za zmanjšanje tumorjev,'' je povedal za BBC.

Vragov obrazni tumor je eden od le treh znanih nalezljivih rakov, praviloma je za obolelo žival usoden. Raziskovalci so imunoterapevskemu zdravljenju, povezanem s postopkom ''zdravljenja raka z rakom'' podvrgli šest živali v šestih letih. Tri so preživele.

Woods je pojasnil, da je to velik korak pri razvijanju cepiva, da bi živali obvarovali pred boleznijo, hkrati pa tudi, da bi pozdravili že obolele živali. Kljub vzpodbudnim novicam je postopek še daleč od pripravljenega, da bi ga uporabili na celotni populaciji.

V dveh desetletjih, od kar so prepoznali bolezen, se je populacija s 150.000 živali skrčila na le okoli 30.000. Rak se z živali na žival seli v pretepih, ko se zgrizejo. Lani je sicer genetska študija pokazala, da se živali hitro prilagajajo, da bi se z mutacijami same lahko ubranile proti raku.