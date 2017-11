V relativni 'bližini' našli novo Zemljo?

Umetniška upodobite planeta Ross 128b. (Foto: ESO/M. Kornmesser)

Astronomi Evropskega južnega observatorija (ESO) so objavili, da so okoli enajst svetlobnih let daleč odkrili planet, ki bi bil lahko primeren za življenje. Planet Ross 128b kroži okoli zvezde v ozvezdju Device.

Planet ima podobno maso kot Zemlja. Večji je sicer za 35 odstotkov. Znanstveniki predvidevajo, da ima tudi temperaturo površja podobno kot Zemlja.

V takih razmerah bi na planetu lahko bila tudi voda, ki je nujna za življenje, kot ga poznamo. Znanstveniki bodo zdaj s preučevanjem planeta skušali še ugotoviti sestavo njegove atmosfere, zlasti pa jih bo zanimalo, ali so v njej prisotna vodna para, kisik ali metan.

Planet je v relativni bližini našega Osončja v "medgalaktičnem" smislu, čeprav za sedanjo tehnologijo še vedno precej oddaljen. Eno svetlobno leto je namreč oznaka za razdaljo, ki jo svetloba prepotuje v enem zemeljskem letu in znaša okoli 9460 milijard kilometrov.

Kot je povedal astronom Xavier Bonfils, bodo ta planet zaradi njegove bližine lahko opazovali tudi s teleskopom E-ELT (kar je kratica za Evropski zelo velik teleskop), ko bo enkrat operativen. To naj bi se zgodilo leta 2025, je povedal.

Znanstveniki so sicer doslej odkrili že več tisoč t.i. eksoplanetov, vendar le za okoli 50 ocenjujejo, da bi lahko bili primerni za življenje.