V restavracijo Raubar na najboljšo dnevno malico v Ljubljani!

Če že nekaj časa iščete restavracijo, kjer bi si lahko med tednom privoščili toplo in okusno dnevno malico, potem je Restavracija Raubar odlična izbira. V restavraciji, ki se nahaja na Hrnailniški ulici 1 za Bežigradom, dnevno ponujajo veliko izbiro malic, izbirate lahko tudi med pestro ponudbo 'a la carte' ali se odločite za zaprto praznovanje, poslovni dogodek ali prednovoletno srečanje. Na njihovem meniju boste našli vse od okusnih in svežih morskih jedi, tradicionalne slovenske kulinarike, rižote in testenine ter jedi na žaru.

December bo namreč v restavraciji Raubar tudi letos zelo zabaven in gostoljubno osebje se bo potrudilo, da vam bo praznovanje preteklega in prihajajočega leta ostalo v spominu. Na spletni strani raubar.si si lahko že danes ogledate ponudbo decemberskih menijev, pri pripravah in nčartovanju pa bodo z veseljem prisluhnili tudi vašim predlogom.

Ob nedeljah si upokojenci še vedno lahko privoščijo vrhunski obed, za katerega bodo na blagajni plačali kar 30% manj od redne cene, težav pa ne bodo imeli niti z iskanjem parkirnega mesta. Poleg prijetnega ambienta, urejene in dostopne lokacije, restavracija Raubar v neposredni bližini zagotavlja tudi parkirna mesta.

Naročnik oglasa je Etno miks.