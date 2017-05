V Sloveniji predstavili najhitrejši mobilni internet v Evropi

Nova mobilna tehnologija LTE 4.5 PRO, ki so jo v sodelovanju z Nokio predstavili pri A1 je nagdradnja obstoječe omrežne tehnologije, visoke prenosne hitrosti pa dosegajo s pomočjo združevanja frekvenčnih pasov. Tako je hitrost prenosa do uporabnika lahko celo do 877 megabitov na sekundo. Mobilni prenos je tako lahko hitrejši od zelo hitre fiksne povezave preko optičnega omrežja in kar šestkrat višji od sedanjih hitrosti, ki jih omogoča LTE.

Pri demonstraciji na delujočem omrežju je hitrost prenosa presegla 850 megabitov na sekundo. Pri takšni hitrosti bi dveurni film v visoki ločljivosti na mobilno napravo prenesli v dobri minuti, (Foto: 24ur.com)

Kot so poudarili na predstavitvi so v laboratorijih doslej že predstavljali tudi hitrejše brezžične omrežne povezave, a še nikoli doslej v realnem okolju, denimo na strehi poslovnega objekta. "Današnja predstavitev je dokaz, da bomo še naprej izboljševali življenje uporabnikov v digitalni dobi skozi razvoj vrhunskega omrežja, ki bo njihove trenutne in bodoče potrebe zadovoljevalo z istim ali celo hitrejšim tempom," je povedal Dejan Turk, predsednik uprave A1 Slovenija in Vip mobile. Kdaj točno bodo takšne prenosne hitrosti na voljo uporabnikom, zaenkrat še ni znano, je pa Turk poudaril, da je potrebno počakati tudi na uporabniško opremo, ki bo takšne hitrosti prenosa omogočala. Trenutno namreč na trgu ni mobilnih telefonov in modemov, ki bi jih uporabniki lahko kupili za dostop do tako hitrega omrežja.

Tudi za Nokio je bil ta eksperiment prvi poskus doseganja takšnih hitrosti pri delujočem omrežju. "Skoraj gigabitne hitrosti bodo uporabnikom že danes omogočale prenos videa v nekaj sekundah in nove načine uporabe, kot so povezani avtomobili, aplikacije za pametni dom ali različni scenariji povezanosti v industriji in proizvodnji," je povedal Peter Wukowits, regionalni vodja za srednjo Evropo pri Nokii.

LTE 4.5 PRO je sicer vmesni korak, za katerega so se operaterji odločili zaradi zamika pri vpeljavi mobilnih omrežij pete generacije. 5G je namreč kot standard zastavljen tako široko, da bo sprejet šele okoli leta 2020, na prva komercialna omrežja pa bomo čakali še vsaj pet let. Že danes pa rast porabe prenosa podatkov na mobilnih omrežjih (tudi preko 100 odstotkov na leto) od operaterjev terja bistveno višje prenosne hitrosti, ki jih aktualne generacije omrežij čez nekaj let ne bodo več zmogle. "5G bo veliko več kot le nova radijska tehnologija, omogočala bo tudi razvoj ekosistemov z novimi poslovnimi modeli. Naši uporabniki bodo lahko uporabljali izdelke in storitve, ki si jih danes ne moremo niti predstavljati," je povedal Sascha Zabransky, direktor za tehnologijo in storitve prihodnosti v skupini Telekom Austria. In do prihoda 5G bodo operaterji vrzel krpali prav z naprednimi omrežji 4 generacije, kot je bil predstavljeno omrežje 4.5 PRO.