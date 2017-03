Varnostni strokovnjaki: hekerji kradejo vaša sporočila, celo napredek pri hujšanju, nato pa zahtevajo denar

Če vas vsaj malo zanima sodobna tehnologija, potem obstaja velika verjetnost, da imate v lasti računalnik, tablico, pametni mobilni telefon, pametno uro, ob tem pa morda še kakšno napravo za spremljanje vašega napredka pri vadbi.

A britanska agencija za boj proti kriminalu in nacionalni center za kibernetsko varnost opozarjata, da vse te naprave predstavljajo izziv za osebno varnost. V poročilu, ki so ga spisali, opozarjajo, da te naprave o osebi zbirajo in hranijo ogromno podatkov – več kot si povprečen uporabnik sploh predstavlja, ker se povezujejo s svetovnim spletom, pa so priročna tarča spletnih kriminalcev.

Običajno te naprave shranjujejo fotografije, podatke o tem, kje se je oseba kdaj nahajala, osebna sporočila in zabeležke, celo jedilnike ljudi, podatke o vadbi, pa tudi informacije o znancih in prijateljih. Da podatkov o osebnih financah in službenih projektov niti ne omenjamo. Strokovnjaki menijo, da je na povprečni napravi teh informacij dovolj, da lahko pravzaprav kdor koli postane tarča hekerjev.

Že mogoče, da informacije na vaši pametni napravi niso državne skrivnosti ali podatki o novem, milijone vrednem odkritju, a če jih neznanci "ugrabijo", bi bila večina pripravljena plačati, da podatke dobi nazaj oziroma da niso objavljeni, pravijo strokovnjaki. In ker do takšnih zločinov že prihaja, ob vse bolj iznajdljivih hekerjih pa naj bi bilo teh napadov v prihodnje še več, opozarjajo, da varnostni vidik predstavlja velik izziv, saj na hekerske vdore niso odporne niti naprave kot so monitorji za nadzor dojenčkov, srčni spodbujevalniki in celo igrače. Pred časom so v Nemčiji s trga umaknili igračo, ker so se bali, da bi lahko hekerji preko nje govorili z otroki. Analitiki sicer napovedujejo, da bo do leta 2020 okoli 21 milijard povezanih naprav, ki jih bodo uporabljali tako poslovni uporabniki kot fizične osebe. Proizvajalce in strokovnjake so zato pozvali, da posebno pozornost namenijo varnostnemu vidiku teh naprav.