Velika piramida v Gizi skriva 'votlino', katere namen ni jasen

V Veliki piramidi so našli ''votlino''. (Foto: AP)

Skrivnost egipčanskih piramid se je še poglobila. V Keopsovi piramidi, ki je znana tudi kot Velika ali Kufujeva piramida, so namreč odkrili ''veliko praznino''. Za zdaj ni jasno, zakaj obstaja velika votlina in ali je kaj notri, saj je dostop do nje prej kot lahek, so zapisali pri BBC.

Japonski in francoski znanstveniki so zgodbo predstavili po dveh letih preiskovanja znamenite piramide. Uporabljali so tehniko miografija, s katero zaznajo spremembe gostote v velikih kamnitih strukturah.

Keopsovo piramido so zgradili med leti 2509 in 2483 pred našim štetjem, ko je vladal faraon Kufu, ki so ga Grki imenovali Keops. Visoka je 140 metrov in je največja med piramidami v Gizi.

Piramida vsebuje tri večje sobane in številne hodnike, najbolj znani je 47 metrov dolg in osem metrov visok hodnik Velika galerija. Novo odkrita votlina, dolga okoli 30 metrov, naj bi bila podobna tej galeriji in naj bi ležala nad njo.

''Ne vemo, ali je ta votlina vodoravna ali poševna, ne vemo, ali gre za eno samo strukturo ali več manjših,'' je za BBC pojasnil Mehdi Tayoubi iz pariškega inštituta HIP. ''Zagotovo vemo le, da je tam velika praznina. To je impresivno in povsem nepričakovano glede na vse znane teorije,'' je dodal.

Ekipa ScanPyramids se za zdaj izogiba, da bi votlino opisali kot ''sobano''. Piramida namreč vsebuje predele, za katere strokovnjaki verjamejo, da so jih zgradili, da bi se izognili porušenju zaradi teže, ki so jo nalagali. Nad kraljevo grobnico je pet takšnih prostorov.

Eden od vodilnih članov ekipe Hany Helal iz univerze v Kairu meni, da je votlina prevelika, da bi imela le namen sprostitve pritiska na preostale sobane, ampak se strokovnjaki še niso zedinili glede tega. ''Skušamo razumeti notranjo strukturo piramid in kako so jih gradili. Egiptologi, arheologi in arhitekti imajo nekaj hipotez. Mi jim dajemo podatke. Oni nam morajo povedati, ali gre za pričakovano votlino ali ne,'' je povedal o anomaliji.

Kaj je namen te votline, za zdaj še ni jasno. (Foto: AP)

Miografija je neinvazivna tehnika, s katero proučujejo vulkane in ledenike. Tehnologija uporablja visokoenergijske delce, ki na Zemljo padajo iz vesolja. Ko se hitri delci srečajo z zračnimi molekulami, se ''rodijo'' različni drugi delci, med temi mioni. Gibljejo se skoraj s hitrostjo svetlobe in z materijo praktično ne reagirajo, so zapisali pri BBC. Ko dosežejo površje, prodrejo globoko v skalnato površje. Nekateri delci atomi v kamenju ali absrbirajo ali odbijejo, če so detektorji mionov postavljeni pod območje zanimanja, pa dobijo podatke o anomalijah gostote, so še navedli na BBC.

Ekipa ScanPyramids je uporabila tri različne tehnologije zaznavanja mionov in vse tri so ugotovile enako lokacijo in velikost votline. Sebastien Procureu iz univerze Paris-Saclay je dejal, da ta tehnologija zazna le večje značilnosti.

Zdaj se seveda sprašujejo, kako naj raziskujejo naprej, da bi razvozlali skrivnost piramide. Jean-Baptiste Mouret in francoskega nacionalnega inštituta za matematično znanost je dejal, da imajo idejo, vendar jo morajo dovoliti egiptovske oblasti. Povedal je, da bi v votlino zvrtali zelo majhno luknjo, preko katere bi v votlino spravili zelo majhnega robota.