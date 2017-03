VIDEO: Amazonov šef ima velike načrte za svoje vesoljsko podjetje

Šef Amazona Jeff Bezos je izrekel kar nekaj napovedi v zvezi z njegovim zasebnim vesoljskim podjetjem Blue Origin. Pokazal je prve fotografije nove rakete, novo animacijo te rakete in tudi, da je podjetje dobilo prvega naročnika.

Sledilce na Twitterju je presenetil s fotografijami raketnega motorja BE-4, za katerega verjame, da se bodo ZDA tako osvobodile odvisnosti od ruskega RD-180. Bezos je v svoje vesoljsko podjetje od leta 2000 vložil skoraj pol milijarde evrov. Bezos je predstavil tudi svojega prvega naročnika, to je francosko satelitsko podjetje Eutelsat. Sklenili so, da bo Blue Origin poskrbel za vsaj eno izstrelitev satelita v geostacionarno orbito med leti 2021 in 2022.

Pri Blue Origin so predstavili tudi animacijo nove rakete New Glenn, ki je dobila ime po astronavtu Johnu Glennu, ki je bil prvi Američan, ki je obkrožil Zemljo. Posnetek pristajanja rakete na plavajoči ploščadi so seveda nemudoma primerjali z resničnimi posnetki pristajanja rakete SpaceX Falcon 9.

Pri Bezosovem podjetju poudarjajo, da bodo rakete večkratno uporabne, da bodo tako znižali stroške. Sposobne bodo leteti do nizkozemeljsko orbito in geostacionarno orbito. Imela bo sicer nekoliko manjšo moč kot SpaceXov Falcon Heavy, ki je močnejša različica Falcona 9. Podjetje prav tako gradi prostore za nove rakete v bližini Nasinega vesoljskega centra Kennedy.

Podjetje je z raketo New Shepard že uspešno večkrat poletelo in pristalo, a leti so bili le suborbitalni, kar je precej nižje, kot pa letijo SpaceXove rakete.