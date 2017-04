VIDEO: Na tisoče novih satelitov v orbitah bi lahko pomenilo veliko nevarnost

Načrti, da bi z mrežo tisočih komunikacijskih satelitov na Zemlji omogočali internet, kar je v nekaterih predelih sveta še kako zaželeno, bi lahko močno povišala tveganje za trčenja v že tako (pre)natrpanih orbitah okoli našega planeta.

Google, Facebook, SpaceX, Boeing in Samsung so le nekateri, ki želijo v nizkozemeljsko orbito spraviti več tisoč majhnih satelitov, prve izstrelitve so predvidene že prihodnje leto.

A študija Huga Lewisa iz univerze Southampton kaže, da bi lahko takšno povečanje 'prometa' v orbitah za kar 50 odstotkov povečalo število trčenj med sateliti, kar pa bi seveda povzročilo nove odpadke in tako lahko tudi domino učinek.

Okoli Zemlje trenutno kroži kar 750.000 kosov, velikih od enega do deset centimetrov (29.000 kosov je večjih od 10 cm, kar 166 milijonov koščkov pa je velikih od milimetra do enega centimetra, skupaj to znese kar 7500 ton smeti), kar že zdaj predstavlja težavo. Pristojni pri vesoljskih agencijah redno spremljajo okoli 23.000 kosov smeti. Pri povprečni hitrosti 40.000 kilometrov na uro bi lahko že manjša smet povzročila trčenje z močjo eksplozije ročne granate, kar bi lahko občutljivim satelitskim sistemom prizadejalo veliko škode.

Pri Evropski vesoljski agenciji (ESA), ki je tudi sofinancirala študijo, pozivajo, da podjetja razmislijo tudi o odstranjevanju teh mini satelitov, ko bodo odslužili svoje, denimo, da bodo sateliti sposobni pasti v atmosfero in tam zgoreti.

Holger Krag, vodja oddelka za vesoljske smeti pri ESA, je dejal, da podjetjem, ki načrtujejo te ogromne satelitske mreže, manjkajo izkušnje o težavah v zemeljskih orbitah. Pri Evropski vesoljski agenciji so prav te dni pripravili konferenco, ki jo namenjajo prav tej problematiki.

Znanstveniki so po njegovih besedah bojijo ravno verižne reakcije, ko trčenje povzroči nastanek novih smeti. Krag je dejal, da ne govorimo o hitrem scenariju, kot smo ga videli v filmu Gravitacija, ko smeti v zelo kratkem povzročijo katastrofo na Mednarodni vesoljski postaji, ampak bi šlo to bistveno bolj počasi in bi lahko v nekaj desetletjih prihajalo do neustavljivih trkov, ne da bi človek lahko na to vplival, kar pa bi pomenilo, da bi bili v delih orbite onemogočeni vesoljski poleti.