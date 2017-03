VIDEO: 'Peggy, nimam ščita' ali kako astronavt v vesolju izgubi meter in pol velik paket

Ameriška (izkušena) astronavta sta na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) nameščala komponente za nova pristajalna vrata, a se je zapletlo.

Namreč nekako na polovici 6,5-urnega vesoljskega sprehoda oziroma izhoda je 49-letni Nasin astronavt Shane Kimbrough 57-letni kolegici Peggy Whitson, ki je postala tudi rekorderka v izhodih v vesolje, dejal, da ne ve, kje ima okoli 1,5 metra velik ščit pred vesoljskimi smetmi, ki bi ga morala namestiti.

Kimbrough je kolegici na hitro omenil: ''Peggy, nimam ščita''. ''Kaj?'' je dejala Whitsonova.

(Foto: AP video)

Kamere na postaji so posnele, kako je paket odjadral v vesolje (na posnetku v spodnjem desnem kotu). Nasa je sporočila, da paket ne prestavlja nevarnosti za astronavte na ISS, ki leti 400 kilometrov nad našim planetom. Podrobnosti, kako so izgubili osem kilogramov velik paket, niso povedali.

Whitson in Kimbrough sta nameščala vse potrebno za nova pristajalna vrata, kar bo omogočalo pristanek na ISS komercialnim plovilom podjetij Boeing in SpaceX. Par je ostale tri ščite uspešno namestil, namesto četrtega, pa sta namestila začasno zaščito. Začasna rešitev seveda ni popolna, a bo ustrezno za vsaj nekaj časa zaščitila postajo pred trki.

Seveda to ni prvič, da so astronavti kaj izgubili, a praviloma je šlo za kakšne manjše predmete, kot so vijaki. Nazadnje so nekaj večjega - kovček z orodjem - izgubili leta 2008. Kot navajajo tuji mediji, bo izgubljeni ščit v končni fazi Zemljina gravitacija potegnila v atmosfero, kjer bo zgorel. Vesoljske smeti sicer predstavljajo vse večjo težavo.